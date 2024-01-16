Цены на уран выросли до максимума за 16 лет

Цены на уран в январе 2024 года продолжили рост и превысили $92 за фунт, достигнув максимума с конца 2007 года. Об этом пишет Trading Economics, передает Интерфакс-Украина.

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Рост цен обусловлен двумя основными факторами: высоким спросом и рисками поставок.

США и еще 20 стран анонсировали планы по утроению атомных мощностей к 2050 году. Большие ставки на атомную энергетику делает Китай, Япония и Финляндия.

Риски со снабжением связаны с войной в Украине. Западные энергокомпании продолжают избегать импорта урана из россии, а американские законодатели шагнули к полному запрету импорта российского урана.

Как следствие, баланс рынка урана остается напряженным, и цены, скорее всего, будут расти в ближайшие месяцы.

В 2023 году мировое производство урана сократилось на 1,5%, что также способствовало росту цен. Уровень запасов урана в мире находится на низком уровне, и новые разработки в области добычи урана ограничены.

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