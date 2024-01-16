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16 января 2024, 11:10 Читати українською

Продажи недвижимости в Дубае стоимостью выше $25 млн выросли вдвое за год

По итогам прошлого года в Дубае было продано 56 объектов элитной недвижимости стоимостью выше $25 млн на общую сумму $2,27 млрд, что в два раза больше по сравнению с 2022 годом, когда было заключено 28 таких сделок на сумму $1,24 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Knight Frank.

По итогам прошлого года в Дубае было продано 56 объектов элитной недвижимости стоимостью выше $25 млн на общую сумму $2,27 млрд, что в два раза больше по сравнению с 2022 годом, когда было заключено 28 таких сделок на сумму $1,24 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Knight Frank.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПродажи недвижимостиПо информации агентства, большинство объектов недвижимости находятся на насыпном острове Пальма — там было продано 22 дома, в том числе пятикомнатная квартира площадью более 2000 кв.
Фото:bloomberg

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Продажи недвижимости

По информации агентства, большинство объектов недвижимости находятся на насыпном острове Пальма — там было продано 22 дома, в том числе пятикомнатная квартира площадью более 2000 кв. м в комплексе Como Residence, который еще не построен, «на стволе» Пальмы за $136,2 млн. Это была самая дорогая сделка, пишет Bloomberg.

Еще 15 объектов недвижимости находятся на Джумейра Бэй — острове, который имеет форму морского конька.

Bloomberg пишет, что покупка недвижимости остается привлекательным способом инвестирования для богатых иностранцев, в том числе для россиян, которые стремятся сохранить свои активы, криптомиллионеров, а также для богатых граждан Индии, которые строят вторые дома.

В январе 2023 года Bloomberg со ссылкой на данные Betterhomes писал, что по итогам 2022 года продажи недвижимости в Дубае выросли за год на 80% благодаря россиянам, которые стали крупнейшими покупателями на местном рынке.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
shabash
shabash
16 января 2024, 11:44
#
Навеяло:

http://youtu.be/ylpNEb31k4U

Сотни лет часы на башне созывали лордов на пир
А теперь Биг-Бен на память нам подарит сувенир
Волны холодной реки
Наши хоронят мечты
+
0
Pablito
Pablito
16 января 2024, 12:55
#
Я видел как мирно журчащий родник
Мыл желтые кости вельможных владык.
Кто думал, что равных им нет под луной,
Теперь здесь лежат вперемежку с землёй.

Кто в роскоши звонкой раскатывал пир,
Пустыми глазницами смотрит на мир.
И как твой прижизненный сан не высок,
Ты здесь превратишься в сыпучий песок.
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