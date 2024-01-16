Продажи недвижимости в Дубае стоимостью выше $25 млн выросли вдвое за год

По итогам прошлого года в Дубае было продано 56 объектов элитной недвижимости стоимостью выше $25 млн на общую сумму $2,27 млрд, что в два раза больше по сравнению с 2022 годом, когда было заключено 28 таких сделок на сумму $1,24 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Knight Frank.

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Продажи недвижимости

По информации агентства, большинство объектов недвижимости находятся на насыпном острове Пальма — там было продано 22 дома, в том числе пятикомнатная квартира площадью более 2000 кв. м в комплексе Como Residence, который еще не построен, «на стволе» Пальмы за $136,2 млн. Это была самая дорогая сделка, пишет Bloomberg.

Еще 15 объектов недвижимости находятся на Джумейра Бэй — острове, который имеет форму морского конька.

Bloomberg пишет, что покупка недвижимости остается привлекательным способом инвестирования для богатых иностранцев, в том числе для россиян, которые стремятся сохранить свои активы, криптомиллионеров, а также для богатых граждан Индии, которые строят вторые дома.

В январе 2023 года Bloomberg со ссылкой на данные Betterhomes писал, что по итогам 2022 года продажи недвижимости в Дубае выросли за год на 80% благодаря россиянам, которые стали крупнейшими покупателями на местном рынке.