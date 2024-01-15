Регулятор решил, каким инвесткомпаниям дать право на бронирование от мобилизации

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) установила перечень критериев для отнесения профессиональных участников рынка к важным, что позволит им бронировать сотрудников от мобилизации, передает Интерфакс-Украина.

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Согласно документу, получить право бронирования своих сотрудников от мобилизации смогут инвестиционные компании осуществившие за свой счет или счет клиентов сделки купли-продажи ОВГЗ в 2023 году на сумму от 100 млн грн, и компании по управлению активами (КУА), чьи фонды инвестировали в ОВГЗ в 2023 году от 30 млн. грн.

Альтернативой для КУА является предоставление в 2023 году фондами, которыми она управляет, ссуд связанных с оборонной промышленностью предприятиям на сумму от 100 млн грн.

Комиссия также определила важными для рынка управляющих имуществом для финансирования объектов строительства или осуществления сделок с недвижимостью, если эта их деятельность связана со строительством жилья для нужд Минобороны или ветеранов войны и их семей (при наличии подтверждения соответствующего государственного органа).

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Кроме этого, в список важных попали профессиональные участники рынка, обеспечивающие формирование и функционирование системы депозитарного учета ценных бумаг, образование и функционирование организованных рынков капитала или организованных товарных рынков.

Предприятие также будет определено как важное для рынка, если обеспечивает осуществление клиринга и расчетов (организацию проведения расчетов) по заключенным соглашениям с финансовыми инструментами или продукцией или обеспечивает функционирование системы негосударственного пенсионного обеспечения.

Кроме того, в перечень важных включено Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка как пока единственное на рынке предприятие, осуществляющее деятельность по предоставлению информационных услуг.

В конце концов важными определены предприятия, являющиеся эмитентами и участвующие в выполнении военных заказов (при наличии подтверждения соответствующего госоргана).