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15 января 2024, 18:25 Читати українською

Dead Coins: половина криптопроектов прекратили существование — исследование

Более 50% отслеживаемых на CoinGecko криптовалют прекратили существование. Такие результаты исследования были опубликованы на сайте агрегатора.

Более 50% отслеживаемых на CoinGecko криптовалют прекратили существование.

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Из 24 000 криптовалютных проектов, представленных на CoinGecko с 2014 года, 14 039 прекратили существование.

Большинство «мертвых» на текущий момент проектов запустили в 2020—2021 годах — 7530 криптовалют или 53,6% от общего количества.

Эксперты CoinGecko связывают такие показатели с популярностью первоначального размещения монет и мем-токенов.

Самым неудачным для стартапов стал 2021 год — 5724 или более 70% проектов закрылись. За ним следует 2022 год с 3520 провалами (~60%).

Из запущенных в 2023 году по состоянию на январь 2024 года неудачу потерпели 289 проектов (менее 10%).

При составлении отчета эксперты CoinGecko, кроме откровенного скама, учитывали также закрытые неликвидные проекты и криптовалюты, не демонстрирующие торговую активность последние 30 дней.

Читайте также: Запуск ETF: Объем инвестиций в криптофонды приблизился к рекорду

Источник: Минфин
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