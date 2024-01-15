Национальный банк приостановил действие лицензий 20 финансовым компаниям, расположенным на оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ приостановил лицензии 20 финкомпаниям с оккупированных территорий
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Временная остановка лицензии предусматривает, что небанковским учреждениям запрещается проводить соответствующую деятельность до принятия НБУ решения о возобновлении лицензии.
Отмечается, что лицензия компании считается временно остановленной со дня внесения в Перечень территорий сведений, согласно которым определяется дата начала временной оккупации территории ее места деятельности. Лицензия может быть возобновлена по заявлению учреждения в течение 90 календарных дней после завершения оккупации.
Читайте также: В Министерстве финансов рассказали, сколько ушло на соцвыплаты в 2023 году
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии