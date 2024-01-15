НБУ приостановил лицензии 20 финкомпаниям с оккупированных территорий

Национальный банк приостановил действие лицензий 20 финансовым компаниям, расположенным на оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Временная остановка лицензии предусматривает, что небанковским учреждениям запрещается проводить соответствующую деятельность до принятия НБУ решения о возобновлении лицензии.

Отмечается, что лицензия компании считается временно остановленной со дня внесения в Перечень территорий сведений, согласно которым определяется дата начала временной оккупации территории ее места деятельности. Лицензия может быть возобновлена по заявлению учреждения в течение 90 календарных дней после завершения оккупации.

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