Правительство Китая и военные покупали чипы Nvidia вопреки запрету — Reuters

Правительство Китая и военные организации приобрели небольшое количество полупроводников NVIDIA в прошлом году, несмотря на запрет экспорта США. Об этом пишет Reuters.

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Как отмечает издание, из открытых источников стало известно, что десятки китайских компаний приобрели полупроводники Nvidia.

Спрос на попавшие под запрет чипы Nvidia также подчеркивает отсутствие хороших альтернатив для китайских компаний в настоящее время. До введения запрета Nvidia занимала 90% китайского рынка микросхем для искусственного интеллекта.

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