Акции Nvidia достигли нового исторического максимума

Акции Nvidia установили новый исторический рекорд после презентации новых графических процессоров для настольных ПК, использующих преимущества искусственного интеллекта. Об этом пишет Reuters.

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Успех на фондовом рынке

Акции Nvidia поднялись на 6,4% и закрылись на уровне $522,53, что есть самым высоким показателем за всю историю. Впрочем, на премаркете стоимость уже немного упала до $552,32.

Источник: Google

Примечательно, что за весь период торгов бумаги компании прибавили 63 623%. За год рост составляет ошеломляющие 234,36%. В начале 2023 года одна акция стоила $156.

Новые процессоры

Очередной скачок Nvidia продемонстрировала после анонса серии графических процессоров GeForce RTX 40 SUPER, ориентированную прежде всего на любителей видеоигр.

В преддверии выставки электроники в Лас-Вегасе Nvidia также анонсировала другие компоненты и программное обеспечение, связанные с искусственным интеллектом.

Рыночная стоимость Nvidia сейчас составляет около $1,3 трлн.

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