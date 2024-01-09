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9 января 2024, 16:39 Читати українською

Акции Nvidia достигли нового исторического максимума

Акции Nvidia установили новый исторический рекорд после презентации новых графических процессоров для настольных ПК, использующих преимущества искусственного интеллекта. Об этом пишет Reuters.

Акции Nvidia установили новый исторический рекорд после презентации новых графических процессоров для настольных ПК, использующих преимущества искусственного интеллекта.

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Успех на фондовом рынке

Акции Nvidia поднялись на 6,4% и закрылись на уровне $522,53, что есть самым высоким показателем за всю историю. Впрочем, на премаркете стоимость уже немного упала до $552,32.

Источник: Google

Примечательно, что за весь период торгов бумаги компании прибавили 63 623%. За год рост составляет ошеломляющие 234,36%. В начале 2023 года одна акция стоила $156.

Новые процессоры

Очередной скачок Nvidia продемонстрировала после анонса серии графических процессоров GeForce RTX 40 SUPER, ориентированную прежде всего на любителей видеоигр.

В преддверии выставки электроники в Лас-Вегасе Nvidia также анонсировала другие компоненты и программное обеспечение, связанные с искусственным интеллектом.

Рыночная стоимость Nvidia сейчас составляет около $1,3 трлн.

Читайте также: Фондовые рынки показали лучший годовой рост за последние четыре года

Источник: Минфин
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