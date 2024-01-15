ООН призвала доноров предоставить $4,2 миллиарда на гуманитарную помощь украинцам

ООН обратилась к донорам с просьбой выделить $4,2 млрд в поддержку пострадавших от войны общин в Украине и украинских беженцев в течение 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба управления ООН по координации гуманитарных дел.

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Гуманитарная помощь Украине

Отмечается, что почти через два года после начала полномасштабной войны гуманитарной помощи в Украине нуждаются 14,6 млн человек, или 40% населения. Около 6,3 миллиона человек покинули страну и являются беженцами, преимущественно в Европе.



В прифронтовых городах и селах люди исчерпали свои ресурсы и полагаются на помощь, чтобы выжить. В Донецкой и Харьковской областях семьи прячутся в разрушенных домах без водопровода, газа или света. Постоянные обстрелы заставляют людей проводить дни в подвалах, подчеркивают ООН.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов координирует гуманитарное реагирование на Украине. План гуманитарных нужд и реагирования (Humanitarian Needsand Response Plan) требует финансирования на сумму $3,1 млрд в 2024 году для охвата гуманитарной помощью 8,5 млн человек.

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Также координируется Региональный план реагирования на нужды беженцев (Refugee Response Plan), который требует для реализации $1,1 млрд, чтобы поддержать 2,3 млн беженцев и принимающих их общин.



В общей сложности эти два плана ООН направлены на поддержку около 10,8 млн человек в Украине и Европе, уточнили в ведомстве.



«Сотни тысяч детей живут в общинах вблизи линии фронта, напуганы, травмированы и лишены своих базовых потребностей. Один только этот факт должен заставить нас сделать все возможное, чтобы предоставить Украине больше гуманитарной помощи», — подчеркнул глава управления Мартин Гриффитс.