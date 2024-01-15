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15 января 2024, 12:53 Читати українською

НБУ: Мгновенные платежи могут заработать уже до конца первого квартала 2025 года

Нацбанк работает над введением в Украине мгновенных платежей, которые должны стать основой будущей трансформации платежной сферы. Ожидается, что они будут работать до конца I квартала 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Фейсбуке по итогам встречи руководства Национального банка и компании Visa.

Нацбанк работает над введением в Украине мгновенных платежей, которые должны стать основой будущей трансформации платежной сферы.
Фото:depositphotos

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В ходе встречи участники обменялись мнениями о дальнейшем развитии платежного рынка Украины и инициативах, направленных на расширение безналичных расчетов.

Национальный банк работает над введением в Украине мгновенных платежей, которые должны стать основой для будущей трансформации платежной сферы.

Продолжается работа над составляющими их успешного внедрения, вопросами регулирования мгновенных платежей и технологической реализацией.

Напомним

1 апреля 2023 года начала работу система электронных платежей НБУ нового поколения — СЕП-4. Теперь она работает на базе международного стандарта ISO 20022 в режиме 24/7.

Источник: Минфин
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