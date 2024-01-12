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12 января 2024, 11:01 Читати українською

В МВФ назвали сумму международной помощи, которая необходима Украине в 2024 году

В 2024 году потребности Украины в финансировании дефицита государственного бюджета останутся существенными. Стране понадобится финансирование в размере около $42 млрд. Об этом директор МВФ по коммуникациям Джули Козак заявила на брифинге.

В 2024 году потребности Украины в финансировании дефицита государственного бюджета останутся существенными.
Фото: agroportal.ua

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«По нашим оценкам, стране понадобится финансирование в размере около $42 млрд, включая официальную донорскую поддержку в размере около $32 млрд», — сказала она.

При этом она отметила важность того, чтобы доноры и партнеры Украины обеспечили выполнение своих финансовых обязательств и чтобы Украина получила финансирование, необходимое для поддержания макроэкономической стабильности в стране.

Казак напомнила, что в декабре МВФ завершил второй обзор EFF Украины, что позволило выплатить около $900 млн и довести общий объем выплат Украины по программе до $4,5 млрд.

«Власть достигла очень значительного прогресса в выполнении своих обязательств по EFF (программы Механизма расширенного финансирования, — ред.) в сложных условиях. В рамках программы были достигнуты все цели, а также достигнут очень хороший прогресс на структурном фронте», — добавила она.

Напомним

В 2023 году Украина получила $42,5 млрд международной помощи в виде грантов и кредитов.

Источник: Минфин
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