Около 400 тысяч транспортных средств были ввезены в Украину за 2023 год по данным МВД. Это самые низкие показатели за последние три года. Киев, Львовская и Одесская области стали лидерами среди регионов по количеству ввозимых транспортных средств. Об этом сообщает «Опендатабот».
Импорт авто в Украину сократился почти на 50% в 2023 году
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Сколько авто завезли в Украину
Отмечается, что 377 063 транспортных средств импортировали в Украину за 2023 год.
«Это почти в половину меньше, чем в 2021 году: тогда в страну ввезли 735 956 транспортных средств. В общем, это самый низкий показатель за последние три года», — отмечают в «Опендатабот».
По данным аналитиков, чаще всего в страну ввозят легковые автомобили — 73.7%. Далее следуют мотоциклы (10.1%) и грузовики (9.7%).
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Какой средний возраст ввезенных авто
Средний возраст ввезенного авто в 2023 году составляет 10 лет.
«Ввезенные машины помолодели на 2 года по сравнению до 2022 года. Более 50% автомобилей, импортированных в 2023 году, имеют 10 и более лет. Самым старшим легковым авто, ввезенным в прошлом году, стала Toyota Supra 1990 года», — подчеркивают аналитики.
Как отмечают аналитики, бензиновые авто остаются самыми популярными — их доля в импорте составляет 43%. Дизельными были 33% ввезенных в прошлом году авто.
Самые популярные марки
Самой популярной маркой авто среди всех ввезенных автомобилей в 2023 году стал Volkswagen — 13.1%. На втором месте — Renault (9.2%), а пятерку лидеров завершают Skoda, Nissan и Aud.
Они добавляют, что среди моделей самый популярный — Volkswagen Golf (3.2%), за ним Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat, Renault Megane Scenic.
Комментарии - 2
Тож, не дивно.
Все йде на комуналку, продукти харчування та донати на ЗСУ.
Тому тримаємось і робимо, що маємо робити.