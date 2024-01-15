Импорт авто в Украину сократился почти на 50% в 2023 году

Около 400 тысяч транспортных средств были ввезены в Украину за 2023 год по данным МВД. Это самые низкие показатели за последние три года. Киев, Львовская и Одесская области стали лидерами среди регионов по количеству ввозимых транспортных средств. Об этом сообщает «Опендатабот».

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Сколько авто завезли в Украину

Отмечается, что 377 063 транспортных средств импортировали в Украину за 2023 год.

«Это почти в половину меньше, чем в 2021 году: тогда в страну ввезли 735 956 транспортных средств. В общем, это самый низкий показатель за последние три года», — отмечают в «Опендатабот».

По данным аналитиков, чаще всего в страну ввозят легковые автомобили — 73.7%. Далее следуют мотоциклы (10.1%) и грузовики (9.7%).

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Какой средний возраст ввезенных авто

Средний возраст ввезенного авто в 2023 году составляет 10 лет.

«Ввезенные машины помолодели на 2 года по сравнению до 2022 года. Более 50% автомобилей, импортированных в 2023 году, имеют 10 и более лет. Самым старшим легковым авто, ввезенным в прошлом году, стала Toyota Supra 1990 года», — подчеркивают аналитики.

Как отмечают аналитики, бензиновые авто остаются самыми популярными — их доля в импорте составляет 43%. Дизельными были 33% ввезенных в прошлом году авто.

Самые популярные марки

Самой популярной маркой авто среди всех ввезенных автомобилей в 2023 году стал Volkswagen — 13.1%. На втором месте — Renault (9.2%), а пятерку лидеров завершают Skoda, Nissan и Aud.

Они добавляют, что среди моделей самый популярный — Volkswagen Golf (3.2%), за ним Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat, Renault Megane Scenic.