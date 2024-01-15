Авторынок в Украине: Какие авто покупают украинцы в зависимости от региона

По итогам 2023 г. крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине стали: город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области. Об этом сообщает Укравтопром.

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Сколько приобретено авто

За год киевляне приобрели — 20 865 новых легковых авто.

Жители Днепропетровской области купили — 4987 новых автомобилей.

В Киевской области было зарегистрировано — 4875 ед.

В Одесской области — 3320 ед.

Во Львовской области — 3130 ед.

Какие марки авто выбирали

На рынке Киева, Днепропетровской обл. и Одесской области бестселлером года стал компактный кроссовер Renault Duster.



В Киевской области титул лидера получил электромобиль VW ID.4.



Во Львовской обл. наибольшим спросом пользовался кроссовер Toyota RAV-4.

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Подержанные авто

Наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек в прошлом году показали:

Львовская обл. — 25370 ед.;

Киев — 16019 ед;

Винницкая обл. — 15473 ед.;

Днепропетровская обл. — 12560 ед.;

Киевская обл. — 12161 ед.

На этих рынках, кроме Днепропетровской обл. самым популярным подержанным автомобилем из-за границы был VW Golf. А в Днепропетровской области первенство отдали Renault Megane.