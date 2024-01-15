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15 января 2024, 9:16 Читати українською

Авторынок в Украине: Какие авто покупают украинцы в зависимости от региона

По итогам 2023 г. крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине стали: город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области. Об этом сообщает Укравтопром.

По итогам 2023 г.
Фото:depositphotos

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Сколько приобретено авто

  • За год киевляне приобрели — 20 865 новых легковых авто.
  • Жители Днепропетровской области купили — 4987 новых автомобилей.
  • В Киевской области было зарегистрировано — 4875 ед.
  • В Одесской области — 3320 ед.
  • Во Львовской области — 3130 ед.

Какие марки авто выбирали

На рынке Киева, Днепропетровской обл. и Одесской области бестселлером года стал компактный кроссовер Renault Duster.

В Киевской области титул лидера получил электромобиль VW ID.4.

Во Львовской обл. наибольшим спросом пользовался кроссовер Toyota RAV-4.

Читайте: Авторынок в Украине: Спрос на подержанные авто в Украине упал на 45%

Подержанные авто

Наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек в прошлом году показали:

  • Львовская обл. — 25370 ед.;
  • Киев — 16019 ед;
  • Винницкая обл. — 15473 ед.;
  • Днепропетровская обл. — 12560 ед.;
  • Киевская обл. — 12161 ед.

На этих рынках, кроме Днепропетровской обл. самым популярным подержанным автомобилем из-за границы был VW Golf. А в Днепропетровской области первенство отдали Renault Megane.

Источник: Минфин
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