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10 января 2024, 12:17 Читати українською

Авторынок в Украине: Спрос на подержанные авто в Украине упал на 45%

Более ¾ от всех легковушек, которые в прошлом году пополнили отечественный автопарк, были подержанные авто, ввезенные из-за границы. За 12 месяцев 2023 украинцы приобрели 214,4 тыс. таких авто. Это на 45% меньше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.

Более ¾ от всех легковушек, которые в прошлом году пополнили отечественный автопарк, были подержанные авто, ввезенные из-за границы.
Фото:depositphotos

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В то же время такое количество впервые зарегистрированных в стране подержанных машин в три с половиной раза превысило годовой объем рынка новых легковых автомобилей. Средний возраст подержанных автомобилей, которые в 2023 году перешли на украинскую регистрацию, составил 10 лет.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 45%. Далее следуют: дизельные — 33%; электромобили — 14%; авто с ГБО — 5%; гибриды — 3%.

Что выбирали украинцы

Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

Топ-10 самых популярных моделей 2023 года вошли:

  • WV Golf — 16123 ед.;
  • Renault Megane — 14392 ед.;
  • Skoda Octavia — 10261 ед.;
  • WV Passat — 8543 ед.;
  • Nissan Leaf — 5190 ед.;
  • Ford Focus — 4646 ед.;
  • Nissan Qashqai — 4339 ед.;
  • WV Touran — 4181 ед.;
  • WV Tiguan — 4075 ед.;
  • Audi A4 — 3940 ед.

Читайте: Украинцы купили в автосалонах 138 тысяч новых автомобилей в год — МВД

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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veritas69
veritas69
10 января 2024, 14:06
#
Новье берут, это те 60%, кто не нуждается в гуманитарной помощи
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