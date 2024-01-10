Авторынок в Украине: Спрос на подержанные авто в Украине упал на 45%

Более ¾ от всех легковушек, которые в прошлом году пополнили отечественный автопарк, были подержанные авто, ввезенные из-за границы. За 12 месяцев 2023 украинцы приобрели 214,4 тыс. таких авто. Это на 45% меньше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.

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В то же время такое количество впервые зарегистрированных в стране подержанных машин в три с половиной раза превысило годовой объем рынка новых легковых автомобилей. Средний возраст подержанных автомобилей, которые в 2023 году перешли на украинскую регистрацию, составил 10 лет.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 45%. Далее следуют: дизельные — 33%; электромобили — 14%; авто с ГБО — 5%; гибриды — 3%.

Что выбирали украинцы

Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

Топ-10 самых популярных моделей 2023 года вошли:

WV Golf — 16123 ед.;

Renault Megane — 14392 ед.;

Skoda Octavia — 10261 ед.;

WV Passat — 8543 ед.;

Nissan Leaf — 5190 ед.;

Ford Focus — 4646 ед.;

Nissan Qashqai — 4339 ед.;

WV Touran — 4181 ед.;

WV Tiguan — 4075 ед.;

Audi A4 — 3940 ед.

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