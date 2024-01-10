Более ¾ от всех легковушек, которые в прошлом году пополнили отечественный автопарк, были подержанные авто, ввезенные из-за границы. За 12 месяцев 2023 украинцы приобрели 214,4 тыс. таких авто. Это на 45% меньше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.
Авторынок в Украине: Спрос на подержанные авто в Украине упал на 45%
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
В то же время такое количество впервые зарегистрированных в стране подержанных машин в три с половиной раза превысило годовой объем рынка новых легковых автомобилей. Средний возраст подержанных автомобилей, которые в 2023 году перешли на украинскую регистрацию, составил 10 лет.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 45%. Далее следуют: дизельные — 33%; электромобили — 14%; авто с ГБО — 5%; гибриды — 3%.
Что выбирали украинцы
Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
Топ-10 самых популярных моделей 2023 года вошли:
- WV Golf — 16123 ед.;
- Renault Megane — 14392 ед.;
- Skoda Octavia — 10261 ед.;
- WV Passat — 8543 ед.;
- Nissan Leaf — 5190 ед.;
- Ford Focus — 4646 ед.;
- Nissan Qashqai — 4339 ед.;
- WV Touran — 4181 ед.;
- WV Tiguan — 4075 ед.;
- Audi A4 — 3940 ед.
Читайте: Украинцы купили в автосалонах 138 тысяч новых автомобилей в год — МВД
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1