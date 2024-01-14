НБУ снизил чистую продажу валюты до $670 миллионов

Чистая продажа валюты Нацбанком на этой неделе сократилась до $673,3 млн с $789,3 млн неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные на регуляторе, передает Интерфакс-Украина.

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Продажа валюты

В первой половине текущей недели покупка валюты клиентами банков снижалась с $266,4 в понедельник до $222,6 млн в среду.



В результате, если НБУ в понедельник ослабил официальный курс на 12 копеек — до 38,1920 грн/$1, то во вторник уже на 3 копейки, а в среду началась тенденция к укреплению курса: сначала повысил его на 3 копейки, в четверг — на 20 копеек, а в пятницу — еще на 16 копеек, до 37,8386 грн/$1.

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На наличном рынке за прошлую неделю гривна также укрепилась почти на 40 копеек — примерно до 38,83 грн/$1.



Как сообщалось, по итогам декабря чистая продажа НБУ выросла примерно до $3,57 млрд с $2,46 млрд в ноябре, $3,34 млрд в октябре и $2,69 млрд в сентябре.