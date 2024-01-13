Румынские фермеры начали блокировать пункт пропуска «Порубне-Сирет»

В ГНСУ сообщили о блокировании границы с румынской стороны пункта пропуска «Порубне-Сирет». Усложнение движения возможно в обоих направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы на своей странице в «Telegram».

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Что известно

Срок блокировки границы со стороны Румынии неизвестен, как и причина действий фермеров.

Как отмечают в ГНСУ, значительная очередь из грузовых транспортных средств в направлении Украины не отмечается. На выезд из Украины в е-очереди зарегистрировано 825 автомобилей.

Пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов проходит в обычном режиме.

Блокировка границ

Как писал ранее «Минфин», Европейская комиссия 15 сентября отменила ограничения по импорту украинского зерна.

Польша и Венгрия продлили запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение Европейской комиссии отменить ограничения.

К ним присоединилась и Словакия, правительство которой заявило о введении односторонних ограничений на импорт сельхозпродукции из Украины до конца года.

Блокада границы польскими перевозчиками проходит с 6 ноября. Они требуют, в частности, отменить транспортный безвиз для Украины.

Напомним, что недавно в Польше произошла смена власти. Дональд Туск снова, возглавил правительство этой страны и пообещал немедленно решить вопрос блокирования границы. Он критиковал своего предшественника Матеуша Моравецкого, полностью поддерживавшего польских перевозчиков.