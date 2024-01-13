В управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) передано средства в эквиваленте 221 млн грн, которые будут размещены на депозитных счетах Агентства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В управление АРМА передали арестованные наличные на 221 миллион гривен
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Что известно
«По ходатайству следственного управления Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области 8 января 2024 года суд передал в управление АРМА денежные средства, сумма которых в гривневом эквиваленте достигает 221 млн», — говорится в сообщении.
В частности, АРМА было передано 5714727 долларов США, 49555 евро и 653645 грн.
Эти активы были арестованы и признаны вещественным доказательством в рамках досудебного расследования по делу о незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств.
Источник: Минфин
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