В управление АРМА передали арестованные наличные на 221 миллион гривен

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Что известно

«По ходатайству следственного управления Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области 8 января 2024 года суд передал в управление АРМА денежные средства, сумма которых в гривневом эквиваленте достигает 221 млн», — говорится в сообщении.

В частности, АРМА было передано 5714727 долларов США, 49555 евро и 653645 грн.

Эти активы были арестованы и признаны вещественным доказательством в рамках досудебного расследования по делу о незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств.