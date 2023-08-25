АРМА получила в управление рекордную сумму арестованных средств

Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА) разместило на депозитных счетах 1,8 млрд грн арестованных средств подсанкционного лица. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Отмечается, что такой значительный объем средств АРМА получил впервые в своей истории, и теперь общий размер депозита Нацагентства достигает рекордные свыше 3,1 млрд грн.

В АРМА сообщили, что денежные активы были перечислены, несмотря на препятствия со стороны финансовых учреждений, на счетах которых размещалась арестованная сумма.

«Таким образом АРМА приняты все необходимые меры для того, чтобы миллиарды гривен подсанкционного лица были переданы под контроль государства и использованы для укрепления обороноспособности. Ведь на эти средства Нацагентство сможет приобрести военные облигации, являющиеся важным источником финансирования Вооруженных Сил», — подчеркнули в Агентстве.