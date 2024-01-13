В Citi понизили прогноз по стоимости Brent в 2024 году до $74

Аналитики Citi Research понизили прогнозы по цене нефти марки Brent на этот и следующий годы из-за опасений избытка нефти на рынке, передает Reuters.

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Прогноз аналитиков

В частности, прогноз на 2024 год был снижен на $1, до $74 за баррель, а прогноз на 2025 год — на $10, до $60 за баррель.

Аналитики ожидают, что в этом году цены на нефть будут держаться выше $70 за баррель.

При этом в примечании Citi уточнил, что конфликт в Красном море может привести к краткосрочному росту премии в ценах на нефть.

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Цены на нефть

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в марте на лондонской бирже ICE в пятницу, 12 января, превысила отметку $80 за баррель впервые с 27 декабря 2023 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

В пике стоимость фьючерсов составляла $80,74 за баррель, рост превышал 4%. Одновременно с этим выросла и цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что главным фактором роста цены является эскалация на Ближнем Востоке. Конфликт между Израилем и ХАМАСом расширяется. Соединенные Штаты и Великобритания заявили, что нанесли удары с воздуха и моря по военным объектам хуситов в Йемене в ответ на нападения группировки на корабли в Красном море.

Хуситы провели масштабную атаку на корабли дронами и ракетами. Американские военные отразили атаку, однако транспортные компании по-прежнему опасаются направлять свои суда через Красное море из соображений безопасности.