Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к удорожанию нефти

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 января 2024, 12:17 Читати українською

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к удорожанию нефти

Цены на нефть подскочили из-за напряжения на Ближнем Востоке. Brent прибавила 1,76%, а WTI 1,86%. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть подскочили из-за напряжения на Ближнем Востоке.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Цены растут

Мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,36, до $78,78 за баррель. Днем ранее Brent подорожала на $0,61 (0,8%), до $77,41 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI в настоящее время подорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $1,34, до $73,36 за баррель. За прошедшую сессию контракт подорожал на $0,65 (0,9%), до $72,02 за баррель.

Цена на WTI не опускается ниже уровня долгосрочной поддержки, проходящей около отметки $70 за баррель, с начала 2024 года.

Причины роста

Главным фактором роста цены является эскалация на Ближнем Востоке. Конфликт между Израилем и ХАМАСом расширяется. Соединенные Штаты и Великобритания заявили, что нанесли удары с воздуха и моря по военным объектам хуситов в Йемене в ответ на нападения группировки на корабли в Красном море.

Хуситы провели масштабную атаку на корабли дронами и ракетами. Американские военные отразили атаку, однако транспортные компании по-прежнему опасаются направлять свои суда через Красное море из соображений безопасности.

Читайте также: В МВФ назвали сумму международной помощи, которая необходима Украине в 2024 году

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
12 января 2024, 14:59
#
Смішно
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает shabash и 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами