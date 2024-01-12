Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к удорожанию нефти

Цены на нефть подскочили из-за напряжения на Ближнем Востоке. Brent прибавила 1,76%, а WTI 1,86%. Об этом сообщает Reuters.

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Цены растут

Мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,36, до $78,78 за баррель. Днем ранее Brent подорожала на $0,61 (0,8%), до $77,41 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI в настоящее время подорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $1,34, до $73,36 за баррель. За прошедшую сессию контракт подорожал на $0,65 (0,9%), до $72,02 за баррель.

Цена на WTI не опускается ниже уровня долгосрочной поддержки, проходящей около отметки $70 за баррель, с начала 2024 года.

Причины роста

Главным фактором роста цены является эскалация на Ближнем Востоке. Конфликт между Израилем и ХАМАСом расширяется. Соединенные Штаты и Великобритания заявили, что нанесли удары с воздуха и моря по военным объектам хуситов в Йемене в ответ на нападения группировки на корабли в Красном море.

Хуситы провели масштабную атаку на корабли дронами и ракетами. Американские военные отразили атаку, однако транспортные компании по-прежнему опасаются направлять свои суда через Красное море из соображений безопасности.

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