Отмена праздничных дней: В Нацбанке пока не видят пользы для экономики

Отмена праздничных дней после начала полномасштабной войны немного притормозила падение экономики Украины в 2022 году, но пока этот фактор не важен для экономики. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью Интерфакс-Украина.

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Что говорят в НБУ о влиянии отмены всех праздничных дней во время войны на экономику

«Если посчитать механистично, то праздничные дни, которые мы пока не празднуем, составляют примерно 4,5% от количества рабочих дней. Но нельзя сказать, что именно на такую сумму, на такой уровень увеличивается ВВП, потому что, во-первых, определенная часть бизнеса работает даже больше в праздничные дни, например сфера обслуживания», — сказал Николайчук.

Николайчук подчеркнул, что работа в праздничные дни касается прежде всего государственного сектора. Бизнес может определять график своей работы самостоятельно, и не все компании действительно соблюдают установленные государством правила.

«Кроме того, это был тот фактор, который обусловил снижение негативного эффекта на ВВП 2022 года. Поэтому он не является каким-то определяющим и важным», — резюмировал Николайчук.