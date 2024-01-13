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13 января 2024, 10:06 Читати українською

Отмена праздничных дней: В Нацбанке пока не видят пользы для экономики

Отмена праздничных дней после начала полномасштабной войны немного притормозила падение экономики Украины в 2022 году, но пока этот фактор не важен для экономики. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью Интерфакс-Украина.

Отмена праздничных дней после начала полномасштабной войны немного притормозила падение экономики Украины в 2022 году, но пока этот фактор не важен для экономики.
Фото: bank.gov.ua

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Что говорят в НБУ о влиянии отмены всех праздничных дней во время войны на экономику

«Если посчитать механистично, то праздничные дни, которые мы пока не празднуем, составляют примерно 4,5% от количества рабочих дней. Но нельзя сказать, что именно на такую сумму, на такой уровень увеличивается ВВП, потому что, во-первых, определенная часть бизнеса работает даже больше в праздничные дни, например сфера обслуживания», — сказал Николайчук.

Николайчук подчеркнул, что работа в праздничные дни касается прежде всего государственного сектора. Бизнес может определять график своей работы самостоятельно, и не все компании действительно соблюдают установленные государством правила.

«Кроме того, это был тот фактор, который обусловил снижение негативного эффекта на ВВП 2022 года. Поэтому он не является каким-то определяющим и важным», — резюмировал Николайчук.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
13 января 2024, 10:21
#
Як це так??? Він, що не слідкує за коментарями на «мінфін» ? Не один раз, відомий «єксперт» по укр бвнкам, казав, що країні не потрібні ці, свята.
Оце ржака ©
+
0
Три літри
Три літри
13 января 2024, 10:36
#
Не знаю наскільки реальний вплив цих свят був на економіку. Якщо брати щось що не повʼязано с забезпеченням участі у війні, наприклад ті ж банки — то відсутність вихідних на свята скопіш за все взагалі ніяк не позначилась економіці.

Зараз це більше суто моральний знак того що тил памʼятає про війну яка йде в країні.
+
+30
hisiheb945
hisiheb945
13 января 2024, 10:43
#
З точки зору раціоналістичного шукача роботи це, звісно, мінус, бо за кордоном ці святкові дні є, або доплата за роботу в ці дні. З точки зору роботодавця це, звісно ж, плюс.
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