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13 января 2024, 9:10 Читати українською

За 2023 год депозиты бизнеса и населения выросли на пол триллиона гривен

По оперативным данным НБУ, к концу прошлого года депозиты предприятий и населения в эквиваленте во всех валютах достигли 2 трлн 393 млрд грн. Об этом написал глава Налогового комитета В Р Даниил Гетманцев в телеграм-канале.

По оперативным данным НБУ, к концу прошлого года депозиты предприятий и населения в эквиваленте во всех валютах достигли 2 трлн 393 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Как изменились депозиты

За год депозиты выросли на 26% или 499 млрд грн.

В частности, вклады в национальной валюте выросли на 35% (+424 млрд грн) до 1628 млрд грн.

Вклады в иностранной валюте выросли на 12% (+$2 млрд) до $19,2 млрд.

Депозиты предприятий росли в 2,5 раза быстрее вкладов населения.

Читайте: Проект закона о мобилизации и снижении курса гривны: как это повлияло на депозиты

«Прирост депозитной базы обусловил продолжение положительных тенденций в фондировании и ликвидности банковской системы, укрепив ее устойчивость и способствуя возобновлению кредитования экономики», — отметил он.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
13 января 2024, 10:12
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Очень «радует» прирост депозитов от «бизнеса». В стране война, масса проблем, а оказывается есть «бизнес» у которого все даже очень хорошо, есть и оборотные средства, а есть и вклады в банках. Ну просто какой то «праздник».
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