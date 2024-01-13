За 2023 год депозиты бизнеса и населения выросли на пол триллиона гривен

По оперативным данным НБУ , к концу прошлого года депозиты предприятий и населения в эквиваленте во всех валютах достигли 2 трлн 393 млрд грн. Об этом написал глава Налогового комитета В Р Даниил Гетманцев в телеграм-канале.

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Как изменились депозиты

За год депозиты выросли на 26% или 499 млрд грн.

В частности, вклады в национальной валюте выросли на 35% (+424 млрд грн) до 1628 млрд грн.

Вклады в иностранной валюте выросли на 12% (+$2 млрд) до $19,2 млрд.

Депозиты предприятий росли в 2,5 раза быстрее вкладов населения.

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«Прирост депозитной базы обусловил продолжение положительных тенденций в фондировании и ликвидности банковской системы, укрепив ее устойчивость и способствуя возобновлению кредитования экономики», — отметил он.