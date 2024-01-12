BlackRock покупает компанию GIP: сделка станет рекордной

BlackRock покупает Global Infrastructure Partners за $12,5 млрд. Соглашение станет рекордным для инвестгиганта. Об этом сообщает Bloomberg.

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Global Infrastructure Partners (GIP) специализируется на инвестициях в инфраструктуру, такую как энергетика, транспорт, водоснабжение и утилизация отходов.

BlackRock заплатит $3 миллиарда наличными и акциями на сумму около $9,5 миллиарда. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале.

Приобретение GIP, управляющей $100 миллиардами, является крупнейшим соглашением за более чем десять лет для BlackRock.

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