рф начала консультации с ведущими юристами, чтобы воспрепятствовать любым попыткам США или ЕС конфисковать часть из замороженных резервов российского центробанка на сумму $300 млрд в пользу Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Москве, изучающие возможность конфискации этих средств.
россия готовится к судебной битве, чтобы избежать конфискации замороженных активов на $300 млрд — Bloomberg
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По их мнению, в целом конфискация российских замороженных резервов маловероятна, однако центробанк россии ведет переговоры с международными юридическими фирмами о представительстве его интересов в международных судах в случае судебных разбирательств.
Российские власти также наняли экспертов, которые должны проанализировать соответствующее законодательство за рубежом и прецеденты в других странах.
При этом российские чиновники, привлеченные к дискуссиям по этому вопросу, уверены, что рассмотрение дела в международных судах помешает передать конфискованные средства Украине, даже если россия не сможет вернуть над ними контроль.
Они считают, что у Запада мало шансов в суде и нет законных оснований для конфискации российских резервов на основании законов, принятых после их замораживания из-за санкций.
Напомним
Минфин писал, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает законопроект, который позволит ей конфисковать около $300 млрд замороженных российских активов, чтобы предоставить их на восстановление Украине.
По данным минфина рф, из-за западных санкций россия потеряла доступ почти к половине золотовалютных резервов — около $300 млрд с примерно $640 млрд.
Комментарии - 5
Даже если найти афелированное с ЦБ РФ лицо, то нужно будет доказать в суде, что оно именно такое, а это довольно непросто. Так это будет выглядеть как хищение денег у какого-то Джона и он действительно легко отобьется в суде.
Реально активов, которые точно принадлежат ЦБ РФ примерно на $150 ярдов известно на данный момент. Большая часть активов в евро не идентифицированна по месту хранения
Для образования вот ссылка на Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023−02−09/eu-urged-to-make-banks-report-size-of-frozen-russian-assets
Конкретно для поисков активов России были наняты детективы Юридической службы Евросоюза, которая отчиталась в феврале 2023, что не может сообщить ничего о том, где находятся 86% замороженных российских активов на сумму $258 млрд.
Все что сейчас произошло, что ЦБ РФ просто не может в конце цепочки сделать что-то сам. О величине замороженных активов США и ЕС на деле тоже ничего не знают и просто взяли данные ЦБ РФ.
На деле это все означает, что в реале Путин может даже пользоваться «заблокированными» активами просто не выполняя действия через ЦБ РФ и резидентов в России. Например, купить 1 миллион снарядов в КНДР или 1 миллион коптеров в Китае. Вполне вероятно, что Киму он как раз и заплатил «заблокированными» деньгами от своей «помойки» на «помойку» Кима