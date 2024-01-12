россия готовится к судебной битве, чтобы избежать конфискации замороженных активов на $300 млрд — Bloomberg

рф начала консультации с ведущими юристами, чтобы воспрепятствовать любым попыткам США или ЕС конфисковать часть из замороженных резервов российского центробанка на сумму $300 млрд в пользу Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Москве, изучающие возможность конфискации этих средств.

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По их мнению, в целом конфискация российских замороженных резервов маловероятна, однако центробанк россии ведет переговоры с международными юридическими фирмами о представительстве его интересов в международных судах в случае судебных разбирательств.

Российские власти также наняли экспертов, которые должны проанализировать соответствующее законодательство за рубежом и прецеденты в других странах.

При этом российские чиновники, привлеченные к дискуссиям по этому вопросу, уверены, что рассмотрение дела в международных судах помешает передать конфискованные средства Украине, даже если россия не сможет вернуть над ними контроль.

Они считают, что у Запада мало шансов в суде и нет законных оснований для конфискации российских резервов на основании законов, принятых после их замораживания из-за санкций.

Напомним

Минфин писал, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает законопроект, который позволит ей конфисковать около $300 млрд замороженных российских активов, чтобы предоставить их на восстановление Украине.

По данным минфина рф, из-за западных санкций россия потеряла доступ почти к половине золотовалютных резервов — около $300 млрд с примерно $640 млрд.