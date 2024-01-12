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12 января 2024, 16:25 Читати українською

россия готовится к судебной битве, чтобы избежать конфискации замороженных активов на $300 млрд — Bloomberg

рф начала консультации с ведущими юристами, чтобы воспрепятствовать любым попыткам США или ЕС конфисковать часть из замороженных резервов российского центробанка на сумму $300 млрд в пользу Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Москве, изучающие возможность конфискации этих средств.

рф начала консультации с ведущими юристами, чтобы воспрепятствовать любым попыткам США или ЕС конфисковать часть из замороженных резервов российского центробанка на сумму $300 млрд в пользу Украины.
Фото: pixabay.com

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По их мнению, в целом конфискация российских замороженных резервов маловероятна, однако центробанк россии ведет переговоры с международными юридическими фирмами о представительстве его интересов в международных судах в случае судебных разбирательств.

Российские власти также наняли экспертов, которые должны проанализировать соответствующее законодательство за рубежом и прецеденты в других странах.

При этом российские чиновники, привлеченные к дискуссиям по этому вопросу, уверены, что рассмотрение дела в международных судах помешает передать конфискованные средства Украине, даже если россия не сможет вернуть над ними контроль.

Они считают, что у Запада мало шансов в суде и нет законных оснований для конфискации российских резервов на основании законов, принятых после их замораживания из-за санкций.

Напомним

Минфин писал, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает законопроект, который позволит ей конфисковать около $300 млрд замороженных российских активов, чтобы предоставить их на восстановление Украине.

По данным минфина рф, из-за западных санкций россия потеряла доступ почти к половине золотовалютных резервов — около $300 млрд с примерно $640 млрд.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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Investik
Investik
12 января 2024, 17:02
#
В саге с ЗВР России надо добавить важные детали. Для начала не известно где находится большая их часть. Обыватель обычно думает, что если активы заморозили, то это означает, что точно известно где они. Это совершенно не так. Если ты управляешь центробанками США и ЕС, то ты можешь остановить любые транзакции в долларах и евро. По факту сейчас запрещены транзакции с ЦБ РФ. Однако это совершенно не говорит по какой цепочке владельцев себе ЦБ РФ притаскивал кеш и в каких бумагах и на каких подставных лиц все это. На текущий момент удалось найти менее 50% активов Путина и поиск их крайне затруднен банковской тайной.

Даже если найти афелированное с ЦБ РФ лицо, то нужно будет доказать в суде, что оно именно такое, а это довольно непросто. Так это будет выглядеть как хищение денег у какого-то Джона и он действительно легко отобьется в суде.

Реально активов, которые точно принадлежат ЦБ РФ примерно на $150 ярдов известно на данный момент. Большая часть активов в евро не идентифицированна по месту хранения
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Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
12 января 2024, 18:33
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Всі заморожені папери ЦБ РФ зберігаються в центральних депозитаріях США та ЕС. Заморозка як така відбувається після ідентифікації активів
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Investik
Investik
12 января 2024, 18:43
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Да ничего подобного, хватить жить в мире выдуманной вами финансовой системы.

Для образования вот ссылка на Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023−02−09/eu-urged-to-make-banks-report-size-of-frozen-russian-assets

Конкретно для поисков активов России были наняты детективы Юридической службы Евросоюза, которая отчиталась в феврале 2023, что не может сообщить ничего о том, где находятся 86% замороженных российских активов на сумму $258 млрд.

Все что сейчас произошло, что ЦБ РФ просто не может в конце цепочки сделать что-то сам. О величине замороженных активов США и ЕС на деле тоже ничего не знают и просто взяли данные ЦБ РФ.

На деле это все означает, что в реале Путин может даже пользоваться «заблокированными» активами просто не выполняя действия через ЦБ РФ и резидентов в России. Например, купить 1 миллион снарядов в КНДР или 1 миллион коптеров в Китае. Вполне вероятно, что Киму он как раз и заплатил «заблокированными» деньгами от своей «помойки» на «помойку» Кима
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Investik
Investik
12 января 2024, 18:51
#
86% - это имеется ввиду от суммы ЗВР в евро. В США не знаю итогов расследования, но наверное примерно также. На деле примерно за 1 год до начала войны ЦБ РФ прекращает открыто сообщать о операциях с ЗВР, а Наебулина вероятно распихивает их по 100500 помоек на подставных Джонов. Непосредство на ЦБ РФ она оставила средства для погашения госдолга.
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mantis05
mantis05
12 января 2024, 19:26
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Битва? Головой о лёд?) Рашка наплевала на мировые законы и порядки, чётко это подтвердила, а теперь что-то бомбит. Очень странно.
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