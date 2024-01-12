В Фонде гарантирования заявили об информатаке со стороны акционеров ликвидируемого банка

В Фонде гарантирования вкладов физлиц заявляют о черной пиар-компании со стороны владельцев одного из ликвидированных банков. Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик в колонке на ЭП.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что заявили в Фонде

По словам Оленчука, в Фонде несколько месяцев подряд наблюдали за подготовкой этой кампании. «На Фонд гарантирования вкладов обрушился шквал однотипных информационных запросов, а в ряде СМИ и телеграмм-каналов появились абсолютно идентичные, дословно перепечатанные материалы, неприкрыто ангажированные и несбалансированные», — отметил он.

В Фонде заявляют, что есть обоснованные основания полагать, что за черной пиар-кампанией стоят владельцы одного из банков, которые выводятся с рынка за манипуляции по сокрытию реального происхождения платежей, связанных с игорным бизнесом.

Читайте также: Фонд гарантирования в декабре продал активы банков-банкротов почти на 36 миллионов гривен

«Средства, на которые они очень рассчитывали для себя лично, достались кредиторам банка и государству, — в частности, уже под управлением Фонда из этого банка было перечислено Государственной налоговой службе более полумиллиарда гривен, которые банк задолжал государству, еще работая на рынке и имея миллиардные доходы. Совершенно очевидно их разочарование… владельцам обанкротившихся банков придется отложить приобретение элитной недвижимости и яхт до лучших времен», — пишет заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования.

О каком банк идет речь он не сообщает.

Какие банки были недавно ликвидированы

В начале декабря 2023 Фонд заявил о перечислении со счетов АО «Айбокс Банк» Государственной Налоговой Службе Украины 550 млн грн.

Именно этот банк, а также АО «АКБ «Конкорд» были выведены с рынка согласно статье 77 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» в связи с систематическим нарушением банками требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Всего с начала полномасштабной войны из банковского рынка Украины по решению Национального банка было выведено 8 банков.