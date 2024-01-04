Фонд гарантирования в декабре продал активы банков-банкротов почти на 36 миллионов гривен

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Успешные аукционы

В течение декабря в системе Прозорро.Продажи состоялись 53 успешных аукциона по продаже активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов.

Сумма успешных торгов составила более 35,87 млн грн. 78% этой суммы — 28 млн грн — составила продажа объектов недвижимости, находившихся на балансе ликвидируемых банков.

На сегодняшний день, по результатам успешных аукционов за декабрь, получена оплата за 31 лот на сумму 13,2 млн грн. Средства за оставшиеся 22 лота, на сумму почти 22,7 млн грн, пока ожидаются.

Куда идут средства вид продаж

В Фонде гарантирования напоминают, что средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с ликвидируемыми кредиторами банков.