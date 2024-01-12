Товарооборот Украины за прошлый год составил более $99 млрд. Больше всего экспортировали в Польшу

В 2023 году товарооборот Украины составил $99,4 млрд. Импорт составил около $63,5 млрд, а экспорт — на $36 млрд. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

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С какими странами больше всего торговали

Облагаемый импорт составил $52,6 млрд, что составляет 83% общих объемов импортируемых товаров.

Больше всего Украина импортировала товаров из Китая — $10,4 млрд, Польши — $6,6 млрд и Германии — $4,9 млрд.

При этом экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $4,7 млрд, Румынии — на $3,7 млрд и Китая — на $2,4 млрд.

В 2022 году товарооборот Украины был даже больше и составил $99,7 млрд. В довоенный 2021 год $117,44 млрд.

Какие товары импортировали и вывозили

В общих объемах ввезенных в прошлом году товаров 65% составили следующие категории товаров:

авто, оборудование и транспорт — $19,8 млрд;

продукция химической промышленности — $11 млрд;

топливно-энергетические товары — $10,3 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров в 2023 году вошли:

продовольственные товары $21,8 млрд

металлы и изделия из них $3,9 млрд

авто, оборудование и транспорт $2,9 млрд

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