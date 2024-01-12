В 2023 году товарооборот Украины составил $99,4 млрд. Импорт составил около $63,5 млрд, а экспорт — на $36 млрд. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.
Товарооборот Украины за прошлый год составил более $99 млрд. Больше всего экспортировали в Польшу
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С какими странами больше всего торговали
Облагаемый импорт составил $52,6 млрд, что составляет 83% общих объемов импортируемых товаров.
Больше всего Украина импортировала товаров из Китая — $10,4 млрд, Польши — $6,6 млрд и Германии — $4,9 млрд.
При этом экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $4,7 млрд, Румынии — на $3,7 млрд и Китая — на $2,4 млрд.
В 2022 году товарооборот Украины был даже больше и составил $99,7 млрд. В довоенный 2021 год $117,44 млрд.
Какие товары импортировали и вывозили
В общих объемах ввезенных в прошлом году товаров 65% составили следующие категории товаров:
- авто, оборудование и транспорт — $19,8 млрд;
- продукция химической промышленности — $11 млрд;
- топливно-энергетические товары — $10,3 млрд.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров в 2023 году вошли:
- продовольственные товары $21,8 млрд
- металлы и изделия из них $3,9 млрд
- авто, оборудование и транспорт $2,9 млрд
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Комментарии - 1
И тут еще очень важная деталь, которая и мистера Джонсона в США волнует. Откуда почти на 20 ярдов импорта автомобилей? Промышленность лежит. Доля грузовиков и станков там маленькая, это легковые автомобили и так много стоят, т.к. большая доля машин представительского класса. Украина страна нищих и в тоже время счастливых обладателей Ламборджини и Феррари. Мистер Джонсон считает это прямым доказательством коррупции и что деньги США разворовывают, т.к. в нормальной структуре импорта нормальными не очень богатыми украинцами предметы роскоши не могут составлять такую большую сумму. В реале это как раз представительвительские тачки военкомов, судей и прочей шушары, которым война мать родна. Когда тебе деньги девать некуда, то покупка еще одного Мерина на тещу типовое действие коррупционера.