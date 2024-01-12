Еврокомиссия готовит уступки Венгрии ради помощи Украине в 50 миллиардов евро — Financial Times

Европейская комиссия готова уступить некоторые требования Венгрии, чтобы добиться выделения Украине 50 млрд евро . Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что Брюссель пытается найти решение проблемы венгерской блокады с тех пор, как премьер-министр Виктор Орбан ветировал пакет мер ЕС в декабре.

Проблема становится еще более актуальной, если учесть, что безысходная ситуация в Конгрессе США означает неопределенность в поддержке Киева со стороны Вашингтона, в то время как Россия усиливает авиаудары по украинским городам.

Три чиновника, осведомленных в этом вопросе, заявили, что как способ убедить Орбана отказаться от своего вето, Еврокомиссия готова предоставить венгерскому премьеру возможность в 2025 году остановить операцию по финансированию на середине пути.

Согласно потенциальной уступке, ЕС включит пересмотр четырехлетнего пакета поддержки в следующем году, когда будут оценивать, нуждается ли Украина в деньгах и выполнила ли она требования для получения помощи ЕС. Это даст Орбану возможность ветировать его продолжение.

Еврокомиссия также готова проводить ежегодный аудит помощи и ввести пункт об «экстренном торможении», согласно которому любая страна сможет вынести серьезные опасения по поводу выплат Украине на обсуждение саммита лидеров ЕС. Однако это не позволит Венгрии дополнительной возможности наложить вето на финансирование.

Отвечая на вопрос, будет ли этого достаточно, чтобы Орбан отказался от своего вето, высокопоставленный венгерский чиновник сказал: «Пока неясно, но, вероятнее всего, да».

Напомним

Венгрия заявила, что может снять свое вето на пакет помощи от Европейского Союза Украине в размере 50 млрд евро при условии, что финансирование будет пересматриваться каждый год.