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12 января 2024, 10:02 Читати українською

Еврокомиссия готовит уступки Венгрии ради помощи Украине в 50 миллиардов евро — Financial Times

Европейская комиссия готова уступить некоторые требования Венгрии, чтобы добиться выделения Украине 50 млрд евро. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Европейская комиссия готова уступить некоторые требования Венгрии, чтобы добиться выделения Украине 50 млрд евро.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что Брюссель пытается найти решение проблемы венгерской блокады с тех пор, как премьер-министр Виктор Орбан ветировал пакет мер ЕС в декабре.

Проблема становится еще более актуальной, если учесть, что безысходная ситуация в Конгрессе США означает неопределенность в поддержке Киева со стороны Вашингтона, в то время как Россия усиливает авиаудары по украинским городам.

Три чиновника, осведомленных в этом вопросе, заявили, что как способ убедить Орбана отказаться от своего вето, Еврокомиссия готова предоставить венгерскому премьеру возможность в 2025 году остановить операцию по финансированию на середине пути.

Согласно потенциальной уступке, ЕС включит пересмотр четырехлетнего пакета поддержки в следующем году, когда будут оценивать, нуждается ли Украина в деньгах и выполнила ли она требования для получения помощи ЕС. Это даст Орбану возможность ветировать его продолжение.

Еврокомиссия также готова проводить ежегодный аудит помощи и ввести пункт об «экстренном торможении», согласно которому любая страна сможет вынести серьезные опасения по поводу выплат Украине на обсуждение саммита лидеров ЕС. Однако это не позволит Венгрии дополнительной возможности наложить вето на финансирование.

Отвечая на вопрос, будет ли этого достаточно, чтобы Орбан отказался от своего вето, высокопоставленный венгерский чиновник сказал: «Пока неясно, но, вероятнее всего, да».

Напомним

Венгрия заявила, что может снять свое вето на пакет помощи от Европейского Союза Украине в размере 50 млрд евро при условии, что финансирование будет пересматриваться каждый год.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 января 2024, 10:39
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Вранье!!! Читайте первоисточник!!!
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Investik
Investik
12 января 2024, 11:24
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Да не, там довольно близко к тексту. На деле Орбан еще с октября предлагает эту схему, но против была Польша и Прибалтика, т.к. велика вероятность, что Орбан через год ветирует помощь после выплат около 5 ярдов. В статье не обсуждается другой важный момент. Орбан требует ему отката в 15 ярдов из Ковид фонда ЕС за помощь Украине. Это совершенно официально его позиция. За начала переговоров с Е С Урсула выплатила Орбану откат 10 ярдов. Мужик на деле свое берет.
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