«Энергоатом» стал акционерным обществом

Государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», 100% акций которого принадлежит государству, стало акционерным обществом. Соответствующие изменения уже внесены в госреестр юридических лиц, сообщил и.о. члена правления компании Хартмут Якоб в Facebook .

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«Именно сегодня состоялась государственная регистрация акционерного общества НАЭК «Энергоатом», — сообщил он.

Якоб добавил, что также зарегистрирован Устав компании, утвержденный постановлением Кабмина о корпоратизации «Энергоатома» от 29 декабря 2023 года.

«Переходим к совершенно новому этапу в развитии атомной энергетики Украины — внедрение в „Энергоатоме“ международных стандартов корпоративного управления», — добавил Якоб.

Напомним

«Минфин» писал, что 29 декабря 2023 года Кабинет министров принял решение о превращении госпредприятия НАЭК «Энергоатом» в акционерное общество.

План превращения «Энергоатома» в акционерное общество утвержден правительственным распоряжением № 571-р от 27 июня 2023 года. Процесс должен завершиться к марту 2024 года.

«Энергоатом» — оператор всех четырех АЭС Украины. Эксплуатирует Запорожскую, Южноукраинскую, Ровенскую и Хмельницкую станции с 15 энергоблоками.