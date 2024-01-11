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11 января 2024, 19:28 Читати українською

«Энергоатом» стал акционерным обществом

Государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», 100% акций которого принадлежит государству, стало акционерным обществом. Соответствующие изменения уже внесены в госреестр юридических лиц, сообщил и.о. члена правления компании Хартмут Якоб в Facebook.

Государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», 100% акций которого принадлежит государству, стало акционерным обществом.
Фото: energoatom.com.ua

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«Именно сегодня состоялась государственная регистрация акционерного общества НАЭК «Энергоатом», — сообщил он.

Якоб добавил, что также зарегистрирован Устав компании, утвержденный постановлением Кабмина о корпоратизации «Энергоатома» от 29 декабря 2023 года.

«Переходим к совершенно новому этапу в развитии атомной энергетики Украины — внедрение в „Энергоатоме“ международных стандартов корпоративного управления», — добавил Якоб.

Напомним

«Минфин» писал, что 29 декабря 2023 года Кабинет министров принял решение о превращении госпредприятия НАЭК «Энергоатом» в акционерное общество.

План превращения «Энергоатома» в акционерное общество утвержден правительственным распоряжением № 571-р от 27 июня 2023 года. Процесс должен завершиться к марту 2024 года.

«Энергоатом» — оператор всех четырех АЭС Украины. Эксплуатирует Запорожскую, Южноукраинскую, Ровенскую и Хмельницкую станции с 15 энергоблоками.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+45
Артем Анатольевич
Артем Анатольевич
11 января 2024, 19:33
#
Был гос,стал блэкроковским
+
0
TAN72
TAN72
11 января 2024, 21:27
#
Огласите зарплаты членов правления.
+
0
Ranet
Ranet
11 января 2024, 21:56
#
Украине, вероятно, планируют оставить часть в виде Южно-Украинской АЭС 😉
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