Национальный банк 8 и 9 января исключил из Государственного реестра финансовых учреждений 42 небанковских финучреждения, а также еще четыре небанковских учреждения — из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ исключил из реестров 46 финучреждений
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Кого исключили из реестра
Из Госреестра финансовых учреждений исключено:
- ООО «Морган Кэпитал»;
- ООО «ФК «Новый Мир»;
- ООО «ФК «Финекстра»;
- ООО «Авттоцентр «Мотор Сити»;
- ПО «Ломбард «Добрые традиции», ООО «Мой капитал», и ООО «Гарантия успеха» и другие.
Из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финуслуги, исключено:
- ООО «Аграрно-грузовая компания»;
- ООО «Альфа-лизинг Украина»;
- ООО «КОВ Инвест Украина»;
- ООО «Лайт Лизинг».
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Причина
Отмечается, что соответствующие решения были приняты в связи с тем, что указанные небанковские учреждения на 1 января 2024 года не имели действующих лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.
Источник: Минфин
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