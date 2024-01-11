НБУ исключил из реестров 46 финучреждений

Национальный банк 8 и 9 января исключил из Государственного реестра финансовых учреждений 42 небанковских финучреждения, а также еще четыре небанковских учреждения — из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Кого исключили из реестра

Из Госреестра финансовых учреждений исключено:

ООО «Морган Кэпитал»;

ООО «ФК «Новый Мир»;

ООО «ФК «Финекстра»;

ООО «Авттоцентр «Мотор Сити»;

ПО «Ломбард «Добрые традиции», ООО «Мой капитал», и ООО «Гарантия успеха» и другие.

Из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финуслуги, исключено:

ООО «Аграрно-грузовая компания»;

ООО «Альфа-лизинг Украина»;

ООО «КОВ Инвест Украина»;

ООО «Лайт Лизинг».

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Причина

Отмечается, что соответствующие решения были приняты в связи с тем, что указанные небанковские учреждения на 1 января 2024 года не имели действующих лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.