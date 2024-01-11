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11 января 2024, 14:55 Читати українською

Рост экономики Украины в 2023 году с высокой вероятностью превысил 5% — НБУ

Рост ВВП Украины по итогам 2023 года мог превысить 5% - благодаря большим, чем ожидалось, поступлениям международной финансовой помощи, хорошему урожаю, отсутствию перебоев в энергосистеме, новому морскому коридору и адаптивности предпринимателей. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью Интерфакс-Украина.

Рост ВВП Украины по итогам 2023 года мог превысить 5% - благодаря большим, чем ожидалось, поступлениям международной финансовой помощи, хорошему урожаю, отсутствию перебоев в энергосистеме, новому морскому коридору и адаптивности предпринимателей.
Фото: freepik.com

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«Учитывая то, что третий квартал был немного лучше, чем мы это в октябре закладывали, и в четвертом квартале мы видим лучшие результаты, в частности, в сфере логистики нашей экспортной продукции, с высокой вероятностью у нас результат 2023 года будет лучше 4,9 %, которые мы прогнозировали в октябре», — сказал он в интервью агентству.

Относительно возможности пересмотра макропрогноза на 2024 год, замглавы Нацбанка отметил, что регулятор в январе проведет переоценку различных рисков и факторов, в частности, влияния мобилизации на ожидания населения и бизнеса.

«Но я не ожидал бы существенного изменения этого прогноза. Да, с одной стороны, экономика лучше себя показала в 2023 году и генерирует дополнительный импульс и для 2024 года. Но в то же время, например, высокий урожай в прошлом году увеличивает базу сравнения для урожая и соответственно, ВВП в этом году», — отметил Николайчук.

Читайте также: Всемирный банк ожидает замедления роста ВВП Украины в 2024 году до 3,2%

По его словам, на пересмотр прогноза в сторону повышения может повлиять работа нового морского коридора, что улучшает экономическую активность экспортно ориентированных отраслей и уменьшение дефицита электроэнергии.

Отрицательные риски

Говоря о негативных рисках, Николайчук подчеркнул, что главным остается продолжение военных действий, а также ритмичность и достаточность объема международной помощи.

«У нас, по сути, уже реализовался риск неритмичности поступления средств от международных партнеров. Пока наш базовый сценарий предполагает, что в 2024 году мы сможем получить $38 млрд от партнеров. Но по сравнению с октябрем риски по ритмичности и объемам поступления этой суммы выше», — отметил он.

Прогноз на 2025 год

Николайчук отметил, что ожидания на 2025 год кардинально отличаются от 2024 года, поскольку, как поведет экономика, в период послевоенного восстановления остается загадкой для регулятора.

«В то же время нам нужно понимать, как нам проводить макроэкономическую финансовую политику в этих условиях. Собственно, для этих целей мы и разрабатываем сценарий с предположением о существенном снижении рисков безопасности и имеем в запасе определенный сценарий соответствующей коррекции наших политик», — сказал он.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
11 января 2024, 16:08
#
Тоді по реструктизації Яресько ми повині віддавати половину доходу за борги. Щось тут не так.
+
0
SZlats
SZlats
11 января 2024, 16:41
#
На бумаге нет оврагов там все хорошо
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