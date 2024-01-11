Японские фондовые индексы достигли 34-летнего максимума

Индекс Nikkei вырос на 2% и достиг отметки 34.441,72 пункта — наивысшего уровня закрытия торгов с февраля 1990 года. Планка более 34.000 уверенно преодолена впервые с марта 1990 года. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.