Индекс Nikkei вырос на 2% и достиг отметки 34.441,72 пункта — наивысшего уровня закрытия торгов с февраля 1990 года. Планка более 34.000 уверенно преодолена впервые с марта 1990 года. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.
Японские фондовые индексы достигли 34-летнего максимума
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Торги на бирже
Индекс Topix, имеющий более широкий охват ценных бумаг, поднялся на 1,3% до 2.444,48 пункта — рекорд с марта 1990 года.
Что повлияло на индексы
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Капитализация японских технологических компаний растет на фоне аналогичных процессов в США, где высокотехнологичная семерка внесла львиную долю в увеличение местных фондовых индексов;
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Ослабление иены поддерживает укрепление экспортеров.
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Основные драйверы роста фондового рынка Японии
- Kyocera — +6,09%;
- Keyence (электроника) — +4,86%;
- Fast Retailing (оператора магазинов одежды Uniqlo) — +3,83%;
- Sony Group — +3,82%;
- Tokyo Electron (оборудование для производства микросхем) — +1,91%.
Источник: Минфин
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