У Приват24 появилась новая функция под названием «Конверт». Подробности

Приватбанк запустил в Приват24 механизм для сбора донатов, накопления денег и управления собственными расходами под названием «Конверт». Об этом сообщается на сайте банка.

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Как создать «Конверт»

Выделите меню «Конверты — создать Конверт».

Выберите или напишите название «Конверт».

Укажите валюту.

Добавьте цель сбора — сумму и дату окончания (если хотите).

Подпишите заявление о создании «Конверта».

В «Конвертах» можно будет не только собирать донаты или деньги на совместные покупки. Функция позволяет управлять собственными финансами, например, распределять зарплату или другие регулярные поступления на разные цели. Также можно оплачивать деньгами из «Конверта» коммуналку.