В 2023 году мировые продажи электромобилей выросли на 31%

Мировые продажи полностью электрических и гибридных автомобилей (PHEV) выросли на 31% в 2023 году по сравнению с 60% ростом в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Rho Motion, сообщает Reuters.

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«Темпы роста замедляются, но это то, что ожидается на столь растущих рынках», — сказал Reuters менеджер по обработке данных Rho Motion Чарльз Лестер.

Лестер отметил, что глобальные продажи электромобилей в прошлом году в основном соответствовали прогнозу Rho Motion на 30%. В 2024 году компания прогнозирует глобальный рост продаж электромобилей на 25−30%.

Продажи в декабре достигли месячного рекорда в 1,5 млн. единиц, сообщает Rho Motion.

Полностью электрические или аккумуляторные электрические транспортные средства (BEV) составляли 9,5 млн из 13,6 млн EV, проданных во всем мире в 2023 году, а остальные приходятся на PHEV.

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После многих лет ускорения роста некоторые автопроизводители опасаются, что продажи электромобилей в Европе и других странах могут замедлиться, поскольку водители ждут лучших, меньших и более дешевых моделей, которые появятся через два-три года.

Продажи BEV подскочили на 50% в США и Канаде и выросли на 27% и 15% в Европе и Китае соответственно.

Rho Motion заявил, что только 8% продаж BEV в Европе приходилось на сегмент небольших автомобилей, хотя это должно начать меняться с появлением меньших моделей, таких как Citroen eC3 от Stellantis, который должен поступить в продажу в этом году.