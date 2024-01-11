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11 января 2024, 12:36 Читати українською

НБУ предлагает рассмотреть возможность дополнительного налогообложения некритического импорта

В условиях риска сокращения международной поддержки, за счет которой финансируется высокий внешнеторговый дефицит в условиях войны, следует рассмотреть возможности ограничения некритического импорта, прежде всего, за счет фискальных рычагов. Такое мнение высказал заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук, передает Интерфакс-Украина.

В условиях риска сокращения международной поддержки, за счет которой финансируется высокий внешнеторговый дефицит в условиях войны, следует рассмотреть возможности ограничения некритического импорта, прежде всего, за счет фискальных рычагов.

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«По нашему мнению, это (возврат ограничений по импорту) следовало бы рассмотреть как одну из мер, чтобы как скорректировать внешние торговые балансы, так и усилить способность государства в фискальной сфере, если такие ограничения реализовывать за счет дополнительного налогообложения некритического импорта», — сказал он в интервью агентству.

Николайчук отметил, что высокий торговый дефицит в условиях военного положения является нормальной ситуацией из-за разрушения производственных мощностей, логистических трудностей и соответственно компенсации продукции отечественных производителей импортной, а также потребности в закупках для сил обороны и восстановления.

В то же время, он отметил, что подобный дефицит не несет угрозы экономике страны, пока есть возможность финансировать его за счет международной финпомощи, однако в случае отсутствия такого или ее существенного сокращения обеспечения экономики импортируемой продукцией за счет международных резервов будет достаточно ограниченным.

«Соответственно, ситуация будет решаться за счет определенной макроэкономической коррекции, за счет существенного сокращения потребления. Украина и в мирные времена проходила несколько раз через подобную коррекцию, и понятно, что в условиях войны мы будем прилагать все усилия, чтобы избежать такого сценария, поскольку это может существенно взорвать» и нашу обороноспособность, и потенциал экономики", — объяснил он необходимость дополнительных мер по такому сценарию.

Николайчук подчеркнул, что ограничение внутреннего потребления путем ослабления курса нацвалюты в условиях военной экономики является контрпродуктивным методом, с помощью которого в случае негативного сценария проблему решить не удастся.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 11

+
+30
vanga1
vanga1
11 января 2024, 12:38
#
Треба розглянути оподаткування «безглуздих рішень» НБУ.
+
+15
YevgenMuza
YevgenMuza
11 января 2024, 12:47
#
Безуглих рішень)
+
0
Riojas
Riojas
11 января 2024, 12:53
#
Но согласитесь, что импорт алкоголя на миллиард в воюющей стране это нонсенс. Я не коммунист, не предлагаю запрещать импорт алкоголя, но покупайте его по рыночной цене и курсу.
+
0
Три літри
Три літри
11 января 2024, 13:24
#
Обома руками за
+
0
Riojas
Riojas
11 января 2024, 12:52
#
В общем решение правильное. Не столько налогообложение (пошлины), сколько покупка валюты под некритический импорт по рыночному курсу, а не из ЗВР по льготному. К сожалению, в реальных условиях это коррупционная кормушка, а самый критический импорт (то же топливо) будет идти по максимально нельготным условиям.
+
+14
Lamo
Lamo
11 января 2024, 12:59
#
Цілком нормальне рішення.
+
0
Три літри
Три літри
11 января 2024, 13:23
#
Цілком херове рішення
+
+15
Злий Інвестор
Злий Інвестор
11 января 2024, 13:14
#
Знаєте, що буде далі? Імпорт піде сірими схемами. Валюту будуть виводити через приватних осіб, крипту. Якщо є попит на Чівас, то знайдуться бажаючи його задовольнити. Питання тільки в тому, хто на цьому заробить.
+
0
Lamo
Lamo
11 января 2024, 13:23
#
Яка бурна фантазія…
Імпорт весь час якщо має можливість, то йде сірою схемою.
Людина приходить в магазин — дивиться асортимент — щось вибирає - не буде ЧівасуРігалу, то візьме щось інше.
+
0
Riojas
Riojas
11 января 2024, 13:37
#
А кто запрещает Чивас? Покупайте, только не по курсу 38.
+
0
Три літри
Три літри
11 января 2024, 13:16
#
А ви кажете що у всьому винуватий Гетманцев.
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