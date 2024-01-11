НБУ предлагает рассмотреть возможность дополнительного налогообложения некритического импорта

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«По нашему мнению, это (возврат ограничений по импорту) следовало бы рассмотреть как одну из мер, чтобы как скорректировать внешние торговые балансы, так и усилить способность государства в фискальной сфере, если такие ограничения реализовывать за счет дополнительного налогообложения некритического импорта», — сказал он в интервью агентству.



Николайчук отметил, что высокий торговый дефицит в условиях военного положения является нормальной ситуацией из-за разрушения производственных мощностей, логистических трудностей и соответственно компенсации продукции отечественных производителей импортной, а также потребности в закупках для сил обороны и восстановления.



В то же время, он отметил, что подобный дефицит не несет угрозы экономике страны, пока есть возможность финансировать его за счет международной финпомощи, однако в случае отсутствия такого или ее существенного сокращения обеспечения экономики импортируемой продукцией за счет международных резервов будет достаточно ограниченным.



«Соответственно, ситуация будет решаться за счет определенной макроэкономической коррекции, за счет существенного сокращения потребления. Украина и в мирные времена проходила несколько раз через подобную коррекцию, и понятно, что в условиях войны мы будем прилагать все усилия, чтобы избежать такого сценария, поскольку это может существенно взорвать» и нашу обороноспособность, и потенциал экономики", — объяснил он необходимость дополнительных мер по такому сценарию.



Николайчук подчеркнул, что ограничение внутреннего потребления путем ослабления курса нацвалюты в условиях военной экономики является контрпродуктивным методом, с помощью которого в случае негативного сценария проблему решить не удастся.