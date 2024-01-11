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11 января 2024, 12:10 Читати українською

Турецкая лира упала до очередного исторического минимума

Курс доллара к турецкой лире достиг исторического максимума, на торгах в четверг, 11 января, он впервые в истории превысил отметку 30 лир за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов на международном рынке Форекс, пишет Investing.

Курс доллара к турецкой лире достиг исторического максимума, на торгах в четверг, 11 января, он впервые в истории превысил отметку 30 лир за доллар.
Фото:depositphotos

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Что происходит с курсом лиры

В 2023 году турецкая лира упала к доллару примерно на 60%, несмотря на семь повышений ставки ЦБ подряд. Первое повышение в этом цикле произошло в июне, тогда регулятор поднял ставку почти вдвое — с 8,5% до 15% годовых. К концу 2023 года ставка достигла нового максимума за 20 лет — Ц Б Турции повысил ее до 42,5%.

Денежно-кредитную политику в Турции ужесточают для борьбы с высокой инфляцией. В декабре 2023 года инфляция в Турции выросла до 64,8% в годовом исчислении по сравнению с 62% в ноябре.

Центральный банк Турции приступил к ужесточению денежно-кредитной политики после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган назначил главой регулятора Хафизе Гайе Эркан. Ранее Эркан занимала руководящие посты в банках Goldman Sachs и First Republic.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Три літри
Три літри
11 января 2024, 13:11
#
Турції не до того, вона зайнята піклуванням про палестинських нацистів та підтримала іск ЮАР
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