Ethereum достиг $2 600, Ripple выкупит свои акции на $285 миллионов: что нового на крипторынке

Цена Ethereum протестировала уровень $2 600

Вторая по капитализации криптовалюта протестировала уровень $2 600, добравшись до отметок начала мая 2022 года.

На момент написания актив торгуется в районе $2 580. Локальный максимум на бирже Binance в паре ETH/USDT — $2 643.

Согласно CoinGecko, рост цены Ethereum за последние сутки составил 8,45%. Рыночная капитализация актива достигла $310,8 млрд.

Некоторые эксперты рынка убеждены, что вскоре Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) даст «зеленый свет» спотовым Ethereum-ETF.

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Объем ликвидаций на крипторынке превысил $225 миллионов в сутки

В период с 9 по 10 января 2024 года объем ликвидаций по фьючерсам на рынке криптовалют составил более $225 млн. В этот период цена биткоина торговалась в диапазоне от $43 300 до около $48 000.

За последние сутки были ликвидированы позиции 69 162 трейдеров. Приблизительно $138 млн потерь пришлось на лонг-позиции, почти $90 млн — на шорт.

Большинство ликвидаций произошло на торговых парах с биткоином — $94,16 млн и Ethereum — $48,23 млн.

Наибольшую сумму ликвидаций уже традиционно зафиксировали на криптовалютных биржах Binance и OKX — $87,05 млн. и $72,66 млн. соответственно.

BitGo получил разрешение на работу от регулятора в Сингапуре

Криптовалютный кастодиан BitGo получил одобрение от Валютного управления Сингапура (MAS). Платформа сможет легально предоставлять платежные услуги в стране, пока продолжается оформление лицензии.

Согласно сайту MAS, лицензия MPI позволяет компании предоставлять платежные услуги без ограничения транзакций в размере $2,2 млн. Помимо ряда других лимитов, одобрение регулятора также позволит платформе вывести на локальный рынок криптовалютные продукты.

В BitGo не стали разглашать подробности хода процедуры регистрации в Сингапуре. Сроки получения полной лицензии компанией не известны.

Ripple выкупит свои акции на $285 миллионов

Ripple направит $285 млн на выкуп своих акций у ранних инвесторов при оценке финтех-компании в $11,3 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно оферте инвесторы могут реализовать до 6% от своей доли.

В Ripple сообщили, что потратят $500 млн на всю программу, включая расходы на конвертацию ценных бумаг с ограниченными правами в акции и налоги.

По словам ее CEO Брэда Гарлингхауса, компания держит на счетах $1 млрд и $25 млрд в цифровых активах преимущественно в XRP.

Топменеджер исключил выход на IPO в США, сославшись на регуляторную неопределенность. Он пообещал увеличить программу выкупа акций и проводить ее на регулярной основе.

Текущая оферта стала возможной после частичной победы Ripple по делу против SEC, которое длилось с 2020 года.

В июле 2023 года судья Аналиса Торрес приняла, что программные продажи и другие распределения токенов XRP не являются реализацией инвестиционных контрактов. Однако, согласно решению, распространение актива среди институциональных участников индустрии нарушало законы о ценных бумагах.