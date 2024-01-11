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11 января 2024, 11:12 Читати українською

Как изменились цены на продукты за последний год. Данные Госстата

Средние цены на продукты питания в Украине в декабре 2023 по сравнению с концом 2022 выросли на 4,0%. Об этом говорится в данных Госстата.

Средние цены на продукты питания в Украине в декабре 2023 по сравнению с концом 2022 выросли на 4,0%.
Фото: depositphotos

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Продуктовая инфляция значительно замедлилась во второй половине года. Однако в среднем за год цены на продукты были на 14,7% выше, чем в 2022 году.

Читайте: Инфляция по итогам 2023 года упала до 5,1% — Госстат

Также подорожали сыр и мягкий сыр — на 7,5%, хлеб — на 7,0%, безалкогольные напитки — на 6,9%, рыба и продукты из рыбы — на 4,1%, овощи — на 3,0 %, фрукты — на 2,2%.

В то же время макаронные изделия подешевели на 0,3%, хлеб и хлебопродукты — на 2,8%, сахар — на 5,8%, яйца — на 9,5%, подсолнечное масло — на 14,9%.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», инфляция в Украине в 2023 году упала до 5,1% после скачка в 2022 году до 26,6% с 10,0% в 2021 году.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
11 января 2024, 12:19
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Овочі подешевшали. Торік цибуля була по 50 і вище, морква також… лиш буряки майже не змінилися.
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