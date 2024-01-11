Украинская сеть «Галя Балувана» вышла на рынок США

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«Друзья, мы с большим удовольствием объявляем, что мы открыли магазин в США. Вы так долго ждали, и теперь ваши любимые украинские продукты доступны в США. Вы сможете наслаждаться вкусом непревзойденных украинских блюд, включая вареники, пельмени, чебуреки и многие другие», — написал он.

Справка

«Галя Балувана» — украинская сеть домашних полуфабрикатов, основанная в Луцке в феврале 2018 года. Сеть успешно охватила весь украинский рынок, а согласно данным, обнародованным на сайте Multi Cook, сейчас она насчитывает 700 магазинов в разных странах Европы.