Украинская сеть «Галя Балувана», занимающаяся изготовлением полуфабрикатов, открыла первый магазин в США, в штате Филадельфия. Для американского рынка компания выбрала название Multi Cook. Об этом сообщил владелец сети Владимир Матвийчук.
Украинская сеть «Галя Балувана» вышла на рынок США
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«Друзья, мы с большим удовольствием объявляем, что мы открыли магазин в США. Вы так долго ждали, и теперь ваши любимые украинские продукты доступны в США. Вы сможете наслаждаться вкусом непревзойденных украинских блюд, включая вареники, пельмени, чебуреки и многие другие», — написал он.
Справка
«Галя Балувана» — украинская сеть домашних полуфабрикатов, основанная в Луцке в феврале 2018 года. Сеть успешно охватила весь украинский рынок, а согласно данным, обнародованным на сайте Multi Cook, сейчас она насчитывает 700 магазинов в разных странах Европы.
Источник: Минфин
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Комментарии - 5
Можливо вареники, борщ пампушки? чі ні?