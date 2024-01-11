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11 января 2024, 10:07 Читати українською

Украинская сеть «Галя Балувана» вышла на рынок США

Украинская сеть «Галя Балувана», занимающаяся изготовлением полуфабрикатов, открыла первый магазин в США, в штате Филадельфия. Для американского рынка компания выбрала название Multi Cook. Об этом сообщил владелец сети Владимир Матвийчук.

Украинская сеть «Галя Балувана», занимающаяся изготовлением полуфабрикатов, открыла первый магазин в США, в штате Филадельфия.
Фото: facebook

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«Друзья, мы с большим удовольствием объявляем, что мы открыли магазин в США. Вы так долго ждали, и теперь ваши любимые украинские продукты доступны в США. Вы сможете наслаждаться вкусом непревзойденных украинских блюд, включая вареники, пельмени, чебуреки и многие другие», — написал он.

Справка

«Галя Балувана» — украинская сеть домашних полуфабрикатов, основанная в Луцке в феврале 2018 года. Сеть успешно охватила весь украинский рынок, а согласно данным, обнародованным на сайте Multi Cook, сейчас она насчитывает 700 магазинов в разных странах Европы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
11 января 2024, 10:45
#
З яких пір чебуреки і пельмені стали українськими блюдами?

Можливо вареники, борщ пампушки? чі ні?
+
+15
Три літри
Три літри
11 января 2024, 13:27
#
Не перегибай, вони не позиціонують себе як виробника суто української кухні.
+
+8
Антон Куминов
Антон Куминов
11 января 2024, 10:47
#
Надеюсь хоть там будут нормальную продукцию делать
+
0
Exba
Exba
11 января 2024, 11:22
#
В Лимассоле есть их магазин, продукция вкусная
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
11 января 2024, 12:17
#
Не чего нет лучше, чем домашние…Сами знаете…
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