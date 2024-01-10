CoinGecko назвал самые выгодные криптовалюты 2023 года

CoinGecko подвел итоги прошлого года и выделил три криптовалюты, которые стали самыми прибыльными в 2023 году. Первое место занимает токен-мем BONK.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

BONK в течение года вырос на 7302,9% — с 0,0000002 до 0,0000146 долларов.

Второе место в рейтинге занял токен Injective (INJ), выросший на 2976,4%, с 1,27 до 39,07 дол. Третьей по прибыли стала еще одна собачья монета CorgiAI (CORGIAI), она выросла до 1959,7%, с 0 00014 до 0,00282 доллара.

Читайте также: X-аккаунт SEC сломали для публикации фейкового одобрения биткоин-ETF