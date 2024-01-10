Биткоин-трейдеры потеряли почти $1 млрд из-за фейкового твита об одобрении ETF

Цена биткоина взлетела более чем на 15% в течение нескольких минут после выхода поддельного твита Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), где утверждалось: американское ведомство одобрило спотовые биткоин-ETF.

В какой-то момент цена биткоина подскочила примерно до $48 000, но менее чем через полчаса упала до уровня ниже $45 000.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости





Выход опровержения поста SEC спровоцировал каскадную ликвидацию длинных позиций трейдеров на сумму более $900 млн в течение следующих 24 часов. Днем среды, 10 января, рыночная капитализация биткоина колеблется на уровне $887 млрд. Рыночная цена вращается вокруг отметок $45370-$45 600 за один ВТС.





Читайте: X-аккаунт SEC взломали для публикации фейкового одобрения биткоин-ETF

За последние сутки биткоин потерял около 2,5% своей рыночной стоимости. Однако на недельном таймфрейме сохраняется рост актива в пределах 4%.

Инцидент вызвал критику у участников рынка цифровых активов по отношению к SEC, которая позицонирует себя как защитницу инвесторов от цифровых мошенников, но сама не может настроить двухфакторную идентификацию своего твиттер-аккаунта.

В SEC отказались сообщить, началось ли расследование компрометации аккаунта и повлияет ли инцидент на сроки одобрения спотовых биткоин-ETF.