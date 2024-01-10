Эксперты спрогнозировали рост безработицы в мире в 2024 году до 5,2%

В 2024 году число безработных в мире увеличится на 2 млн человек, что приведет к повышению уровня безработицы до 5,2% с 5,1% в 2023 году, спрогнозировала Международная организация труда (МОТ) в докладе «Перспективы развития занятости и социальной сферы в мире».

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Рост безработицы

В основном организация связывает это с ростом числа безработных в странах с развитой экономикой.

«Мы прогнозируем небольшое снижение показателей на рынках труда, отчасти из-за замедления роста во всем мире», — сказал Reuters директор департамента исследований МОТ Ричард Саманс.

В докладе отмечается, что после короткого скачка роста, когда страны восстановились от пандемии COVID-19, совокупный рост производительности труда быстро вернулся к низким темпам, наблюдавшимся в течение предыдущего десятилетия.

«В периоды медленного роста производительности труда реальный располагаемый доход и реальная заработная плата часто оказываются уязвимыми перед внезапным ценовым шоком», — сказано в документе.

При этом в докладе говорится, что в ближайшие два года ожидается незначительный рост занятости в странах с уровнем дохода выше среднего.

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