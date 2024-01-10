В 2024 году число безработных в мире увеличится на 2 млн человек, что приведет к повышению уровня безработицы до 5,2% с 5,1% в 2023 году, спрогнозировала Международная организация труда (МОТ) в докладе «Перспективы развития занятости и социальной сферы в мире».
Эксперты спрогнозировали рост безработицы в мире в 2024 году до 5,2%
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Рост безработицы
В основном организация связывает это с ростом числа безработных в странах с развитой экономикой.
«Мы прогнозируем небольшое снижение показателей на рынках труда, отчасти из-за замедления роста во всем мире», — сказал Reuters директор департамента исследований МОТ Ричард Саманс.
В докладе отмечается, что после короткого скачка роста, когда страны восстановились от пандемии COVID-19, совокупный рост производительности труда быстро вернулся к низким темпам, наблюдавшимся в течение предыдущего десятилетия.
«В периоды медленного роста производительности труда реальный располагаемый доход и реальная заработная плата часто оказываются уязвимыми перед внезапным ценовым шоком», — сказано в документе.
При этом в докладе говорится, что в ближайшие два года ожидается незначительный рост занятости в странах с уровнем дохода выше среднего.
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«Ситуация особенно тревожна в странах с высоким уровнем дохода, где рост занятости станет отрицательным в 2024 году, а в 2025 году ожидаются лишь скромные улучшения», — говорится в документе. В странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего рост занятости останется устойчивым, прогнозирует МОТ.
В то же время число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, за последнюю неделю декабря сократилось на 18 000 — до 202 000 с учетом сезонных колебаний.
При этом экономисты, опрошенные Reuters, в среднем прогнозировали 216 000 заявок за этот период. Агентство уточнило, что уровень безработицы в США при этом оставался ниже 4%. Reuters объяснил это тем, что компании не спешат с трудоустройством после трудностей с поиском рабочей силы в связи с пандемией COVID-19.
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