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10 января 2024, 18:10 Читати українською

Китай обошел Японию по экспорту авто благодаря поставкам в россию

Благодаря продажам в россию Китай обошел Японию и стал № 1 в мире экспортером автомобилей в 2023 году. Об этом сообщает CNN.

Благодаря продажам в россию Китай обошел Японию и стал № 1 в мире экспортером автомобилей в 2023 году.

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Китай в прошлом году экспортировал рекордные 5,26 миллиона транспортных средств, включая легковые автомобили, автобусы и грузовики, что на 56% больше, чем в 2022 году с общей стоимостью 102 миллиарда долларов.

Ожидается, что Япония, считающаяся лидером рынка, отгрузила 4,3 миллиона автомобилей за тот же период, отставая почти на миллион.

Таможенные данные за неполный 2023 показали, что экспорт автомобилей из Китая составил 4,76 миллиона единиц за первые 11 месяцев 2023 года. За этот же период экспорт автомобилей Японии достиг 3,99 млн. единиц, по данным Японской ассоциации автопроизводителей.

При этом, как отмечает CNN, за первые 11 месяцев прошлого года поставки китайских автомобилей в россию выросли на 545% до 840 тыс. единиц по сравнению с прошлым годом.

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Источник: Минфин
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