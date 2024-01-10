«єВідновлення»: Украинцы уже забронировали 500 жилищных сертификатов

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«Средства на 500 жилых сертификатов забронированы. Уже в ближайшее время эти украинцы смогут потратить их на новое жилье. Жилищные сертификаты предоставляют компенсацию на приобретение новой квартиры или дома, если имущество было полностью разрушено», — говорится в сообщении.

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В министерстве напомнили, для того, чтобы получить жилищный сертификат, необходимо: подать заявление в «Дие» о разрушенном имуществе; подождать, пока комиссия органа местного самоуправления определит сумму компенсации и получит жилищный сертификат в приложении.

После того, необходимо выбрать новое жилье и забронировать средства в «Дие». В течение 5 рабочих дней в приложении поступит подтверждение. Далее — прекращение права собственности на уничтоженное жилье и оформление сделки купли-продажи. В течение 5 дней денежные средства поступят продавцу.

Всего украинцы уже подали более 8 тысяч заявлений о разрушенном имуществе в «Дие». Из них более 2 тысяч человек уже имеют сгенерированные сертификаты более чем на 3,6 млрд грн. Забронировано уже более 1,1 млрд грн.

Напомним

Как писал «Минфин», по словам Дениса Шмыгаля, более 20 тысяч украинских семей уже получили средства на ремонт поврежденного жилья по программе «єВідновлення», средняя выплата составляет 78 тыс. грн.

10 мая 2023 года в Украине стартовала программа «єВідновлення», в рамках которой компенсацию до 200 тыс. грн на ремонт начали получать владельцы поврежденного жилья.