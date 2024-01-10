Зарплата украинских беженцев в Польше отличается от зарплаты довоенных мигрантов

В 2023 году чаще всего как украинские беженцы, так и довоенные мигранты получали зарплату в размере 3 000 — 4 000 злотых (28 000 — 38 000 грн), однако 49% беженцев задекларировали заработок менее 3 000 злотых, среди довоенных мигрантов таковых всего 21%. Об этом говорится в отчете Национального Банка Польши (НБП), сообщает аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

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В то же время, ежегодно происходит рост заработной платы беженцев, что является следствием рекордно низкого уровня безработицы в Польше и повышением уровня минимальной заработной платы.

Согласно опросу, проводившемуся НБП с 2019 года, средняя заработная плата мигрантов, прибывших в Польшу до начала войны, выросла между 2019 и 2022 годами примерно на 38%, а между 2022 и 2023 годами — на 6%.

Средняя чистая заработная плата, полученная украинцами в Польше, составляет около 33 тыс. грн.

Всего до полномасштабной войны в Украине трудоустроены были 94% украинских мигрантов в Польше по сравнению с 64% мигрантов времен войны.

Семейное положение

Важным вопросом является и семейное положение приезжих мигрантов в Польшу после 24 февраля 2022 года. Большинство всех беженцев составляли женщины — 78%, беженцы-мужчины — 22%. Женщин, оставшихся в Польше с детьми и не имеющих других членов семьи — 26% всех беженцев, за ними идут 12% женщин, оставшихся с детьми и партнером (мужчиной).

Однако относительно высокий процент женщин, находящихся в Польше без детей и партнера, сами или только с другими членами семьи, в общей сложности 32%.

Несмотря на то, что украинских мужчин-беженцев из Украины несравнимо меньше, они гораздо лучше чувствуют себя на польском рынке труда. Большая часть из них работает (71% против 61%) и только 15% мужчин безработны против 27% женщин.

Интересно, что довоенные мигранты в основном работали на профессиях, требующих специальной квалификации, но не высшего образования (сварщики, токари, электричества и т. п. ).

В то время как прибывшие и устроившиеся на работу в Польше беженцы оказались в среднем людьми с относительно высоким образованием, однако подавляющее большинство беженцев, выполняли простую работу, которая не требовала квалификации.

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Полученное образование в Украине

В то же время, в аналитическом центре Gremi Personal опросили трудоустроенных украинцев относительно уровня полученного образования в Украине (в опросе приняли участие 480 респондентов):

36% имеют среднее техническое образование,

26% имеют полное среднее образование,

18% получили высшее образование,

8% получили базовое среднее образование,

6% имеют незаконченное высшее образование.

3% имеют научную степень,

по 1,5% приходится на пункты «высшее техническое» и «незаконченное среднее».

«Заработная плата украинских беженцев в Польше в основном зависит от повышения минимальной заработной платы в польской экономике и редко связана с образованием, полученным в Украине, независимо от его уровня. Однако если высококвалифицированные украинцы достаточно владеют польским языком — они могут конкурировать с поляками за вакантные места», — заявила Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.