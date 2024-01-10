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10 января 2024, 15:06 Читати українською

Совет назначил главу Счетной палаты

Верховная Рада на пленарном заседании в среду, 10 января, назначила председателем Счетной палаты Ольгу Пищанскую, которая раньше была председателем Антимонопольного комитета. Об этом заявил первый заместитель руководителя Комитета В Р по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Верховная Рада на пленарном заседании в среду, 10 января, назначила председателем Счетной палаты Ольгу Пищанскую, которая раньше была председателем Антимонопольного комитета.
Фото с Facebook Ольги Пищанской

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За соответствующее решение проголосовали 252 нардепа.

«Парламент назначил Председателем Счетной палаты Ольгу Песчанскую. До этого она занимала должность главы АМКУ. За — 252… несмотря на оговорку международных партнеров. Я, конечно, не голосовал», — написал Железняк в Telegram.

Он также напомнил, что этот вопрос еще был еще в повестке дня 21 декабря 2023, но тогда не хватило голосов.

Пищанская с сентября 2019 года по сентябрь 2023 года работала в Антимонопольном комитете, в том числе три года возглавляла его.

В сентябре 2023 года Пищанская написала заявление об увольнении, а уже в декабре Верховная Рада назначила его одним из членов Счетной палаты.

Следует отметить, что во время голосования парламент проигнорировал оговорку послов «Большой семерки» (G7), которые советовали Украине сначала изменить условия конкурса в Счетную палату и только после этого выбирать новых членов.

Напомним

«Минфин» писал, что Верховная Рада 10 апреля 2023 года уволила с должности главу Счетной палаты Валерия Пацкана.

Ранее сотрудники НАБУ и САП сообщили Пацкану о подозрении в незаконном получении 117,65 тыс. грн. компенсации за жилье.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Артем Анатольевич
Артем Анатольевич
10 января 2024, 17:50
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Соседка зеленского. Скажите,как стать соседом зеленского? Мне надо тоже теплое место хотя бы на 350к в месяц. Умею носить деловые костюмы и делать умный вид. Имею презентабельный европейскочиновнический фейс.
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