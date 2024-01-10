Около 40% украинцев будут нуждаться в гуманитарной помощи в 2024 году — ООН

Более 14,6 млн украинцев внутри государства — около 40% населения — будут нуждаться в гуманитарной помощи в 2024 году. Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

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Отмечается, что текущая гуманитарная ситуация в Украине, вероятно, еще больше ухудшится в этом году, если военные действия будут продолжаться, а также в течение зимы будут продолжаться атаки на энергетику и другую критическую инфраструктуру страны.

В ООН сообщили, что война заставила около 6,3 млн украинцев уехать за границу. По состоянию на конец 2023 года по всей Европе было зафиксировано 5,9 млн беженцев из Украины.

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15 января Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев планируют совместно запустить План гуманитарных потребностей и реагирования для Украины, а также Региональный план по беженцам на 2024 год.