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10 января 2024, 13:36 Читати українською

Около 40% украинцев будут нуждаться в гуманитарной помощи в 2024 году — ООН

Более 14,6 млн украинцев внутри государства — около 40% населения — будут нуждаться в гуманитарной помощи в 2024 году. Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

Более 14,6 млн украинцев внутри государства — около 40% населения — будут нуждаться в гуманитарной помощи в 2024 году.
Фото: freepik.com

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Отмечается, что текущая гуманитарная ситуация в Украине, вероятно, еще больше ухудшится в этом году, если военные действия будут продолжаться, а также в течение зимы будут продолжаться атаки на энергетику и другую критическую инфраструктуру страны.

В ООН сообщили, что война заставила около 6,3 млн украинцев уехать за границу. По состоянию на конец 2023 года по всей Европе было зафиксировано 5,9 млн беженцев из Украины.

Читайте также: Украинские беженцы становятся жертвами визовой аферы в Великобритании

15 января Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев планируют совместно запустить План гуманитарных потребностей и реагирования для Украины, а также Региональный план по беженцам на 2024 год.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
kadaad1988
kadaad1988
10 января 2024, 14:00
#
Вот только где она эта помощь и для кого?
+
0
w33
w33
10 января 2024, 14:22
#
Так потребуют допомоги, що аж в 2023 побили рекорд 2021 року по купівлі нових авто з салону
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