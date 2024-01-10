Приватбанк продолжит бесплатную доставку карт «Новой почтой»

Клиенты Приватбанка до конца апреля 2024 года смогут получить бесплатно банковскую карту с доставкой «Новой почтой» по всей Украине и шести странах Европы. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Как сообщил член правления Приватбанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, бесплатная доставка карт доступна всем клиентам, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли новую цифровую карту через Приват24.

Заказать новую карточку Приватбанка можно в приложении и получить в отделении или почтамате Новой Почты по Украине и через курьера Nova Post на любой адрес в Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии и Румынии.

Напомним, с начала войны Приватбанк продлил срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и снятия наличных.

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