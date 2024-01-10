В 2023 году таможенники обнаружили нарушений почти на 9 млрд грн

Сотрудники Государственной таможенной службы в течение 2023 года выявили нарушение таможенных правил на 8,9 млрд грн. Об этом сообщает Гостаможслужба.

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Нарушения на таможне

«В течение января-декабря 2023 года таможни Государственной таможенной службы Украины выявили 11 935 нарушений таможенных правил на сумму 8,9 млрд грн. Стоимость увеличилась в 3 раза по сравнению с 2022 годом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изъяты предметы правонарушений на сумму более 938 млн грн. В частности, промышленных товаров на 716 млн грн, продовольственных товаров и сельхозпродукции на 88 млн грн, валюты более чем на 73 млн грн, транспортных средств на 61 млн грн.

Непосредственно таможнями рассмотрено 3493 дела о нарушении таможенных правил. Применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 110 млн грн, из которых взыскали в Госбюджет 80 млн гривен.

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На рассмотрение в суд таможнями передано 6912 дел о нарушении таможенных правил на сумму 6,4 млрд гривен. По результатам рассмотрения дел судами наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму 2 млрд грн (конфискация — 1,04 млрд грн, штрафы — 963 млн грн).