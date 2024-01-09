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9 января 2024, 19:04 Читати українською

Союзники тайно обсуждают мирный план с Украиной — Bloomberg

16 декабря в Саудовской Аравии прошла тайная встреча представителей США и других союзников с Украиной. Стороны обсуждали мирный план, но значительный прогресс не был достигнут. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

16 декабря в Саудовской Аравии прошла тайная встреча представителей США и других союзников с Украиной.

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По информации издания, Украина и ее союзники из «Большой семерки» продолжают сопротивляться призывам стран Глобального Юга напрямую разговаривать с россией.

В «Большую семерку» входят: США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада.

К странам Глобального Юга относят Китай, Индию, Саудовскую Аравию, Турцию, Бразилию и другие страны южной части Земли.

Высокопоставленные чиновники из Индии, Саудовской Аравии и Турции присоединились к декабрьской встрече в Эр-Рияде, другие крупные страны Глобального Юга, приехавшие на некоторые из предыдущих крупных сессий, в частности Китай, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты, не прислали представителей.

Пекин рассматривается многими странами-участницами как ключевой фактор влияния на москву, учитывая тесные связи между ними. По словам людей, Бразилия, которая в этом году председательствует в Большой двадцатке, подала письменное заявление.

Киев и его союзники из «Большой семерки» подтвердили свою точку зрения, что справедливый мир должен уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, и заявили, что цели президента россии владимира путина не изменились, и он не проявляет никаких признаков серьезного желания вести предметные переговоры и не соблюдает прошлые соглашения.

Союзники ясно дали понять, что будут продолжать поддерживать Украину, а ЕС и США уверены, что пакеты поддержки будут согласованы.
Украина и ее союзники запланировали еще одну встречу более широкой группы в Швейцарии на следующей неделе в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе и пригласили более 100 стран, сообщили источники.

Киев хочет провести саммит лидеров по этому проекту в начале этого года и использовать его как трамплин для разработки плана, основанного на ряде согласованных принципов, как основу для будущих переговоров с москвой.

Некоторые страны считают, что саммит на уровне лидеров в ближайшие месяцы преждевременный, в то время как другие хотят немедленно привлечь россию к этому процессу.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Артем Анатольевич
Артем Анатольевич
9 января 2024, 19:22
#
Та цэ вжэ не союзныкы. Цэ ЗРАДНЫКЫ!!!)))
+
+45
matroskin
matroskin
9 января 2024, 19:31
#
Зустріч була наскільки таємною, що про це пишуть навіть на економічних сайтах.
🤣
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