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9 января 2024, 18:27 Читати українською

Китайский миллиардер оказался вторым крупнейшим иностранным землевладельцем в США

Гражданин Китая Чен Тяньцяо, заработавший состояние на онлайн-играх, стал вторым крупнейшим иностранным владельцем сельскохозяйственных земель в США. Об этом пишет Лига со ссылкой на Bloomberg.

Гражданин Китая Чен Тяньцяо, заработавший состояние на онлайн-играх, стал вторым крупнейшим иностранным владельцем сельскохозяйственных земель в США.

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Чен владеет 80 127 га лесных угодий в штате Орегон. Только у семьи Ирвинг из Канады больше земли во владении в США среди граждан, не являющихся американцами — 480 000 га.

Имя Чена стало известно только после раскрытия бенефициаров налоговыми службами Орегона.

Оказалось, что миллиардер из Китая купил землю в 2015 году у Fidelity National Financial Ventures за $85 млн. Покупателем выступила компания Shanda Asset Management, сингапурская холдинговая группа Чена.

Чен основал компанию онлайн-игр Shanda Interactive в 1999 году. Через пять лет она стала одной из крупнейших интернет-компаний Китая и была зарегистрирована на Nasdaq в США. Чен вывел компанию в частную собственность 2012 года и перенес штаб-квартиру своей холдинговой группы из Китая в Сингапур.

Иностранное владение землей в США, особенно используемой для сельского хозяйства землей, в последние годы стало чувствительным политическим вопросом, отмечают в агентстве.

Согласно последним данным Министерства сельского хозяйства, на 2021 год около 10 млн га сельскохозяйственных земель в США принадлежали неамериканским владельцам. Предприятия из Китая владели 0,03% всех сельскохозяйственных угодий США.

Некоторые законодатели настаивают на принятии национальных правил, ограничивающих иностранные инвестиции в американскую сельскохозяйственную собственность. В июле прошлого года Сенат проголосовал за запрет продаж сельскохозяйственных угодий, превышающих определенную площадь или стоимость, людям или предприятиям из Китая, россии, Ирана и Северной Кореи. Но этот законопроект не был подписан и не стал законом.

В последние годы сверхбогатые инвесторы все чаще скупают к сельхозугодиям другую сельскую недвижимость. По данным Министерства сельского хозяйства, средняя стоимость пахотных земель в США в прошлом году подскочила на 8,1% и выросла более чем на треть с 2020 года.

Рост обусловлен спросом на продовольствие и высокой инфляцией, а также интересом к редким объектам недвижимости, таким как классические западные ранчо, предлагающие отдых, а также потенциал возврата инвестиций.

Крупнейшим землевладельцем США является семья Эммерсонов, владеющая лесной империей Sierra Pacific Industries. За ними следуют миллиардеры Джон Мэлоун, Тед Тернер и Стэн Кронке.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Артем Анатольевич
Артем Анатольевич
9 января 2024, 18:48
#
Я на третьем)))
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0
Rubi0
Rubi0
9 января 2024, 21:08
#
«Сенат проголосовал за запрет продаж сельскохозяйственных угодий», как интересно выходит, а МВФ от Украины требует то снятия моратория на пролажу земли то на продажу энергоатома и других госпредприятий
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